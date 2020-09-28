【旅遊】在無法出國的日子　將酒店奢華養生產品買回家也是美事

愛旅遊的大家，近來餓嗎？一年去一次旅行是基本吧，既增長見聞，情侶、家人、朋友間又可以藉此增進感情。不過新冠肺炎Covid-19的持續，令到旅遊的計劃都已遙遙無期，心情也變糟，不要緊，也可以藉著送禮物來安撫一下另一半吧。如果想討好女伴，男士們可以試試來自著名酒店集團安縵最近推出的全新品牌SVA養生產品，想必能令到她笑逐顏開。

圖片來源：shop.aman.com

無它的，因為安縵本身已經是一個令人歡愉的品牌，去到外地，如果選擇安縵來落戶，相信這個旅程已經開心了一大半。成立自1988年的安縵在世界各地建造了一系列私密的奢華居所，有著名的旅遊熱點如日本、泰國，也有隱秘的化外之地例如印度、不丹、蒙特內哥羅等，安縵的酒店旨在營造融入當地環境的體驗，可以沐浴森林、穿梭沙漠，感受靈性上的提升。酒店的名字都非常有趣，例如首家酒店泰國普吉島的Amanpuri解作「和平之地」，上年推出的全新品牌「Janu」就代表梵文中的「靈魂」。而且品牌也會推出周邊產品，讓大家即使未能親臨，也能體驗到品牌的美好，例如用酒店周邊環境的天然材料調配護膚品等。最近推出就是名為SVA的養生補充劑。

圖片來源：shop.aman.com

「SVA」也是來自梵文：「健康一詞svasthya，代表著安住（stha）於本我（sva）之中的智慧。」SVA配方主要功效為增強免疫力、改善消化系統與血液循環，共19種產品，全部都無麩質、純植物提取，可以安心服用。其實這一次品牌特意推出新產品，主要是有鑑於Covid-19的影響，安縵一向都祟尚自然的健康，所以養生產品除了純天然，也主打呼吸系統支援配方。安縵認為健康源自內心，為了推廣出去，讓未能親臨的客人都可以居家展開養生之旅。

SVA養生補充劑的原材料純天然（圖片來源：shop.aman.com）

再介紹產品系列，中草藥配方系列源用傳統中醫理論，針對失衡的因素和器官設計，希望透過改善人體陰陽失調而預防疾病，特別針對季節性壓力維持呼吸系統健康從而增強免疫力。此外還有滋補配方以刺激脾臟來支援消化系統，以恢復身體機能的平衡。微量營養素補充劑系列就六種選擇，分別是維護腸胃系統消化酵素、心腦功能改善、增強免疫系統、肝臟排毒、舒緩精神狀態和睡眠修復。它們都沿用安縵的美學風格單色設計，收到禮物一刻已覺有品味而心動，再了解過產品的理念很大機會不只修復身體機能，更能夠修復情侶之間的關係，或者送給家人也未嘗不是一件窩心的禮物。