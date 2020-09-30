Amazon推奢華網購平台Luxury Stores　會員極速增長吸引力何在？

之前一直都有聽說過疫情較緩和後，人民會產生「報復性消費」，意指以買東西這個行為去舒緩在疫症中的情緒壓力。在這段足不出戶令實體零售業艱難的寒冬期，大型網上商店平台成為最受歡迎主流的消費模式市場，不少網上平台都從中獲取到超乎預期的收入。這種店中店的營運模式，更是一個對客戶或是商店很便捷的橋樑，令兩者之間得到偌大的收益。在這各方面利好因素底下，電商巨頭Amazon乘勢追擊在九月中推了Luxury Store的奢侈品購物平台體驗，為網上購物引進了新一個層次。

圖片來源：Amazon

一直以來，高級奢侈品都未必會在網上購買，更多是以代購或中介形式於網上存在。作為消費者當然更想到實體店為產品一探究竟，但礙於疫情持續，甚至國外有多個地方進行全城封禁，出戶購買對大家來說都是一個又一個身心上的壓力。所以Amazon為這個新平台推出了一個全新的購物體驗，稱作「View in 360」，除了可以360度來瀏覽產品之外，還可以指定不同外觀、膚色、尺寸的模特兒穿在身上，這個體驗可以釋除各方面不合適不合心意的疑慮。

是次Amazon與Oscar de la Renta的合作找來演員Cara Delevingne當主角（圖片來源：Amazon）

為Amazon Luxury Store打響頭炮的首個合作品牌是Oscar de la Renta，平台提供了該品牌2020年秋冬季時裝系列，而這批產品暫時只在品牌專門店和官網內發售。未來數周將會有另外12個奢侈品牌陸續上架，我們已知的有Clé de Peau。而且未來幾個月內會有各大品牌相繼加入，男裝亦是他們重點項目之一。

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看到這裡大家會否已為這輪網購引頸以待？還未可以。如果想在Luxury Store消費，首先您要成為Amazon美國的Prime會員，若成為會員後未收到邀請亦可在主頁按鈕申請加入，但現在似乎已有很長的侯補名單了。不過相信在日後平台推出的商品，會為大家這一趟等待不枉此行。

不說不知，Amazon Prime從2005年開始實施，至今已達成1.5億的會員數量，是香港人口的大約二十倍。這個會員制度到底有何能耐讓這麼多人會願意為Amazon提供每個月19.99美元的會費呢？原因只因這樣做更能提升客戶的忠誠度。一個以收費模式達成會員制度，會使入會者感覺高人一等。系統會自動分選你的個人喜好、為自己帶來更貼心的產品。而且Amazon會為會員提供比其他相同平台消費者更多、更好、更方便的消費體驗，Luxury Store就是其中一個很好的說明例子。除此以外，Amazon Prime主打兩個工作天送達而且免運費，這是對於喜歡長期網購的人來說相當吸引，既不需要湊單免運又可以為送貨速度達到保證。

圖片來源：Amazon

除了以上卓越的購物體驗外， 由2015年起Amazon更會每年舉辦「Prime Day」。這是一個年度盛事類似百貨公司的周年慶，但涉獵的項目更多。除自家品牌、獨立合作品牌，更會有一些市場新品牌在此時提供折扣並只開放給會員選購。所以每一年 「Prime Day」都是引進新會員的最佳時機，而在2017年舉辦期間令會員數目快速增長達至接近1億。不知這次Luxury Store會為Amazon增加多少會員數量呢？

了解過以上種種，相信大家對Amazon Prime會員制度購物都有不少信心，甚至覺得都算值得加入對吧？讓我們一起來期待成為會員以後，Amazon Luxury Store 會為大家帶來怎樣令人驚喜的品牌，亦同時為這個網上購物的趨勢帶來一個甚麼的新景象。