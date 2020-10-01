【Chaumet】建築美學融入珠寶　由文藝復興時期再到當代解構主義

從設計、用料與背後的創作靈感，建築美學的精細度成為一個了每個時代的藝術印記。而擁有240年歷史的Chaumet，今年就以多種標誌性的建築元素，創作出「築藝萬象」高級珠寶系列（Perspectives de Chaumet），以六個主題加上創新的手法向世界各地一些重要的建築發展運動致敬：從意大利文藝復興時期到當代解構主義，再到俄羅斯建構主義、包豪斯（Bauhaus）風格及意大利未來主義，每套珠寶的設計都演繹著不同的建築風格，將它們融入珠寶工藝中。

Chaumet「築藝萬象」系列（Chaumet）

「天際探尋」(Skyline) 珠寶套裝的設計靈感來自當代城市的標誌性建築，haumet就以它們錯落有致的天際線，打造了這套立體又充滿透視感的作品。系列用上溫暖的黃金為主要材質，而黃金的每一個切面均經過多重工序，例如抛光、鏤空、雕刻或錘打，令黃金的光芒更美麗；作品分別配上重16多卡的哥倫比亞祖母綠，及一顆重7點多卡的鑽石，令此系列更加璀璨奪目。

Perspectives de Chaumet-Skyline黃金項鏈，鑲嵌一顆重約16.06卡梨形切割哥倫比亞祖母綠、綠寶石及長階梯形切割鑽石。（Chaumet）

寶石變幻無窮的色彩是為首飾注入靈魂的關鍵，而「穹廬華蓋」(Lux)這套作品就運用了多款色彩鮮艷的寶石突顯其華麗珍貴之處。它的設計除了向意大利文藝復興時期的彩色圓頂建築致敬，同時也把光與太陽的強大力量帶到作品中。設計師分別運用了澳洲蛋白石和稀有粉紅珊瑚石，營造夢幻的感覺；再以沙弗萊石榴石、海藍寶石，打造出如晨曦與夕陽般的浪漫色彩。

對稱學於建築或珠寶設計上都佔重要的一席位，「光影之歌」(Lacis)珠寶套裝亦把握了當中的美學，以白金材質呈現對稱與精緻的鑽冕、腕錶、戒指與手鏈。除此之外，Chaumet以著名的「刀鋒工藝」(fils couteau)，令寶石更加璀璨耀目，藉此增加作品的光影與透明感；加上網狀的幾何設計，這套首飾予人輕巧精緻的感覺。

Perspectives de Chaumet-Lacis白金皇冠頭飾，鑲嵌明亮式切割鑽石、1顆重5.02克拉橢圓形切割D VVS1鑽石及1顆重2.21克拉的梨形D VVS2鑽石。（Chaumet）

受解構主義建築的影響，「炫影漫舞」(Ondulation)打破透視法則的規條，以黃金材質突出女性的優美曲線。工匠們以精細的手藝把黃金打造成纖薄的網格，令項鏈更輕盈之餘更能貼服地圍繞頸項；配上罕見的藍綠色、重30多卡的碧璽，這件作品感覺溫柔又高貴。至於抓住光線穿透鑽石和藍寶石的浮光，「浮光秘境」(Mirage)套裝希望以標誌性設計 – 梨形切割鑽石，表現出珠寶在光影下的美麗變化。當中的頭飾更是整套珠寶的亮點，由兩個可單獨或組合佩戴的部分組成，分別鑲嵌了5點卡梨形切割的鑽石及藍寶石，其有三種佩戴方式，是品牌其中一個代表之作。

複雜的俄式結構主義與大膽的意式未來主義在建築藝術歷史上扮演重要的角色；Chaumet就以這兩種風格的抽象美，帶來「建構幾何」(Labyrinthe)珠寶套裝。當中的作品以多種幾何形狀及顏色對比打造出充滿層次感的設計；加上不同珍貴的寶石，如碧璽、贊比亞祖母綠、鑽石、珍珠及來自不同地方的藍寶石，令這個套裝更加搶眼奪目。