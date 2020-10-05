CASETiFY中環旗艦店大翻新　星級聯乘帶來藝術品級華麗型格手機殼

有一種潮流叫做手機配件，今時今日手機不離手，長時間示人，對於手機配件怎麼可以輕率。所以大家不難見到，連各大時裝品牌都紛紛推出手機殼、Airpod套等等的奢華設計或聯乘之作，而說到手機殼，在街上放眼看去都見到CASETiFY的蹤影，或者正在讀文章的你亦是吧，至於今回要說的是在中環置地廣場、去年開設的香港首間「CASETiFY STUDiO」旗艦店，也是首間實體店，早前關閉了一段時間，近日重開，原來是內裝大翻新，乍看之下很有未來感，而且竟然是出於這位色彩大師Harry Nuriev之手！

圖片來源：Harry Nuriev instagram

Crosby Studios的主理人Harry Nuriev，被「New York Times Style Magazine」喻為全球簡約主義先鋒，有Follow他的IG的朋友，甚至當他是潮流指標也不錯。他與Balenciaga及Nike的合作已經打響名堂，但筆者個人認為他最強之處，是在於對色彩的敏銳觸覺。

圖片來源：Harry Nuriev instagram

對潮流敏感的朋友，不只流於追牌子，其中一個重點留意的或者會是顏色。Harry的作品都富有色彩，而且用色大膽，他還有一個出名的地方就是他預測顏色的功力，例如去年他用了Classic Blue，今年就成為了Pantone的年度顏色。他曾指出過，他相信顏色多過形狀，試試做實驗，兩個相同的形狀配上不同的顏色會產生兩極的愛惡感。再說他非常喜歡的Millennial Pink，他明言最初使用這個顏色是非常大膽的嘗試，因為從來只會用在女嬰身上⋯⋯相信今年大家都不難在潮流品牌甚至腕錶上見到了，他的確將這粉紅色帶出育嬰室，說他是色彩大師服了吧。

圖片來源：Harry Nuriev instagram

至於是次的旗艦店設計，他就融合數碼和實體世界的元素，還特意從各種科幻小說和網絡幻想故事中尋找靈感，最終參考了荷里活科幻電影中的太空船，相信太空是未來廿年的關鍵字了，人類或會以太空為家？他也希望這太空感可以讓顧客放鬆心情。店內空間以多種顏色劃分成多個區域，每區之間以漸變過渡、無縫連接，而環繞牆身的LED屏幕則用以展示品牌的多款圖像。店內的家具、天花的圓形燈箱、產品展示桌等均由Crosby Studios度身訂造，貫徹圓邊設計風格，所以這家店非常有代表性，也是一個機會向Harry Nuriev朝聖。同時間，店內還有一個「CASETiFY Cube」空間，營造出無局限的360度自拍空間體驗，不少朋友對「打卡」這個行為不以為然，但來到潮流手機殼專門店，卻變成了順理成章。

「CASETiFY Cube」（圖片來源：CASETiFY）

圖片來源：CASETiFY

+ 7

對於「Instagramable」，Harry也曾於訪問中說過，他認為在Instagram看作品時，觀眾其實不會記得信息的來源，不會花時間去消化、欣賞，但沒有它，品牌又難以行銷，因為在這個平台我們不只看到幾件產品，而是幾百件。至於觀眾能否在此汲收養分，就是自己的選擇了吧。最後，乘著新設計面世，品牌也帶來多款與東京跨界藝術單位A-GENT TOKYO合作的獨家聯乘系列，包括英國新晉插畫家Kate Moross、倫敦藝術家Chrissie Abbott 、以及日本插畫家Ayumi Takahashi和Walnut設計的作品，又是一系列Portable的藝術品，入手的時機到了吧。

A-GENT TOKYO系列：