【Nikka】余市、宮城峽、Ben Nevis「大合奏」？首批甫推出就⋯

最近威士忌的世界有一件令人頗為破格的消息，就是日本威士忌Nikka推出一款名為「Session」的作品，竟然是日威與蘇威之結合！

Ben Nevis 10 Year Old（圖片來源：the whisky exchange）

大家最感興趣的，當然是這一瓶作品用上了哪幾間酒廠的原酒吧！日威方面，就有余市與宮城峽，而蘇威則是Highland的Ben Nevis。余市和宮城峽，相信大家都相當熟悉了，不用多說。至於Ben Nevis在市面上還是比較少見的，最出名最多人接觸的是普飲款10年，其最突出的風味則是其油質口感，飲過之後不會忘記。由於其產量及獨特的口感，所以價錢上在普飲款而言也不低。原來Ben Nevis是位於蘇格蘭西部、英國最高的山峰名，曾於1986年關廠，直到1989年被Nikka收購。

Nikka Whisky Super Session（圖片來源：dekanta.com）

然後大家就會疑問，Nikka用上蘇威的原因為何？相信原因有二，首先是Nikka玩調和已經不是第一次，就正正在收購Ben Nevis的那年，Nikka推出了一款名為「Super Session」的作品，又是用三款原酒調和，而且更是由麥芽威士忌、穀物威士忌以及黑麥威士忌調和而成，那一次的嘗試已經相當破格，可惜只生產了5年就停產了。

竹鶴政孝在蘇格蘭學習威士忌技術時認識了蘇格蘭女生Jessie Roberta Cowan，二人在1920結婚（圖片來源：WIki）

然後，也有人會猜想是否因為余市與宮城峽的產量不足，所以要用上其他原酒？但又為何是蘇威，而且是Ben Nevis？或者因為大家都做過相似的事吧，指的，並非身為日威之父的竹鶴政孝當年娶了個蘇格蘭老婆，而是Ben Nevis有過好一段時間生產非常少見的「Single Blended Whisky」，即是同廠之下調和穀物和麥芽威士忌，不過酒廠的穀物威士忌在1971年就停產，所以如果市面上找到Ben Nevis的Single Blended Whisky實屬難得。

The Nikka Session（圖片來源：dekanta.com）

那麼這款Session的風味如何呢？「Session」意指奏樂，也以漢字印在酒標之上，帶有橘子、蘋果的果香，口感上有繼承自Ben Nevis的奶油質感，還有絲絲的泥煤煙燻氣息，酒精度為43%。說到這裡，相信大家都躍躍欲試了吧，其實筆者也不好意思，因為在日本限量預售時，旋即就賣光光了，不過只是首批，會否有下一批，筆者就和大家一起密切留意吧！