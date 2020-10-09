拍賣︱英國老人囤積50噸雜物　驚見名人簽名照、舊報紙估值逾千萬

囤積東西是獨居老人的習慣，就連電視廣告都有說，很多人以為他們收藏的東西都是無用的如膠袋、老舊物品，而且缺乏打理，分分鐘被當成垃圾⋯⋯但事實上，甚麼孫子在公公的家中找到戰前物品，在舊車庫找到價值連城的寶物等，實在是屢見不鮮，但數到當中最極致的，可能就是最近英國一位過身的63歲老人家中，找到超過60,000件稀有物品，瘋狂的程度塞滿了兩間房子、兩個車庫，全是滿到連郵件都塞不下，最後由其兄弟發現，找來拍賣人員來鑑定後甚至震驚了拍賣行。

比著是你看到這一幕，想必都不會打開就想掉去堆填區了吧？（圖片來源：Unique Auctions）

先數數這位「收藏家」的藏品，有成千上萬的The Beatles紀念品、甘迺廸、邱吉爾、甘地、貓王、太空人的信件或照片和親筆簽名，6,000多本舊美式漫畫、4,000多本稀有書籍，還有一些古靈精怪的如3,000套舊式化學裝置、全新的相機和鏡頭，12支六、七十年代的Rickenbacker結他、無線電設備，還有涵蓋歷史性世界大事的報紙等，當中很多甚至沒從包裝中取出。

諷刺的是，這位老人本身也用上24個市政垃圾桶來裝這些物品⋯⋯（圖片來源：Unique Auctions）

這些珍貴的物件堆滿了每個可用空間，估計重達50噸，所以拍賣人員到場時根本入不了屋，最後一隊由八名壯男組成的團隊花了三星期共180個小時用三架貨車將物品清走，再由18位工作人員以四個星期來拆開包裝，用上了1,600小時進行修復工作。

歷史性世界大事的報紙（圖片來源：Unique Auctions）

回溯這位人兄的收藏史，他的鄰居說逢星期五都會有一次郵政快遞寄來包裹，認為他的大部分物品都是從eBay購買的，而拍賣行就認為他沒有買入沒用的東西，都是優質的物件。估價之後，例如The Beatles紀念品價值4,000英鎊、舊式美國漫畫1,200英鎊、Rickenbacker結他每支10,000英鎊等，所有的東西加起來估值約在50至400萬英鎊之間。拍賣由Unique Auctions舉辦，日期為10月22至25日。

6,000多本舊美式漫畫（圖片來源：Unique Auctions）

還有大量足以開甘迺廸博物館的藏品：