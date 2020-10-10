【失眠救星】改善睡眠精神狀態　CBD產品能令大家變做安睡寶寶？

香港人的失眠問題一向都比較嚴重，是十分普遍的都市病：在最新的人口健康調查報告顯示香港人每兩個就有一人有睡眠困擾，每十二個人就一個嚴重失眠。這類大型調查光聽數字已經覺得很駭人，或者大家都了解到除了原發性因素，失眠更多是來自不同的壓力而產生。在本年三月一個中大民意調查指出，在800多人訪問中，近有7成人士過去半年有失眠問題，而大部份原因源於社會問題和疫情，當中超過4成人士會選擇甚麼都不做。相信大家都不是想撒手不管，而是當問題自覺未嚴重之前都未有想過求醫或利用藥物而已。現在又多一個安睡的新產品登陸香港，而且用上話題性成份。

圖片來源：OTO

OTO是一間英國CBD產品品牌，在國外屢獲殊榮，品牌希望藉由產品讓大家能在繁榮喧鬧的世界找到一片屬於自己的淨土綠洲，「OTO」正是日文的「聲音」。所謂CBD（大麻二酚）是一種大麻植物內的萃取物，與人體自然生成的大麻素十分相似，可用於促進體內平衡，故適當攝取有助建立及維護身體健康。具體來說，CBD有抗焦慮、減輕痛楚的能力，從而改善睡眠質素並改善整體情況。畢竟睡不好都是一種惡性循環，早上有讓人感到受壓的事，以致晚上輾轉反側，直至明天早上只會連帶疲倦令自己精神不集中，為自己未能做出正確的判斷而更受壓。CBD就是一種化學物質令這個繃緊的循環得到解脫的其中一個方法。

AMPLIFY 20% CBD 滾珠精油（圖片來源：OTO）

品牌研究中測定出CBD每日攝入的最佳份量為40-60毫克，所以其產品均按照這個每日攝取量來調製。其主要功效為安睡舒壓，有外用內服，其中最受歡迎的產品是10%CBD安睡滴劑，這款產品在英國封城期間研發，推出後隨即大受歡迎，並在數星期內火速售罄。它亦是唯一一間在大英國高級零售商店中獲許上架銷售的CBD產品品牌。口服滴劑每次會擠出50mg CBD有效劑量，並帶有清新薄荷香味令人壓力盡消，適合睡前使用。若然未預備首次就利用口服方法吸收，可以嘗試它的枕頭噴霧。只需要在睡前噴灑在枕頭上，就會散發出陣陣花果香味，基調入面特別加上薰衣草和柑橘，讓用家好像置身於田園中得以放鬆。

除了以上兩款安睡產品外，品牌還有推出不同味道的滾珠精油可供日常使用。分別有FOCUS、AMPLIFY和BALANCE，他們都內含20%CBD，精油主要藉由CBD抗壓功能加上其他氣味產生出更大的功效。FOCUS結合了迷迭香、依蘭和薄荷，有助提升專注力、增加生產力。 AMPLIFY利用佛手柑、酸橙和檀香木，令用家思緒清醒、並帶有提神效果。而BALANCE是以薰衣草、洋甘菊和百千層，一個比較淡然的味道，攝入後得以感受平衡，進行規律的呼吸，有助調節身體的晝夜規律。

最後還有一個比較特別，稱作「CBD苦味劑」的產品，適用於湯力、果汁、雞尾酒等，帶來社交過程中一個新的體驗。苦味劑內含本草、柑橘和淡香花味，可以用來提升飲品內香氣，在享受過程中產生愉悅感。

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介紹完這麼多CBD產品，功效又似乎那麼的神奇，大家或許會考慮到其安全性。其實在香港CBD產品是完全合法的，而且有許多產品中這也逐漸變成常用成份。雖然同是源自大麻植物，但它是有別於令人興奮上癮的四氫大麻酚（THC），所以大家可以安心服用。而且CBD其實只是一個添加物，使都市人體內無法生成適量大麻素平衡而配合使用產生相互作用的一種物質，所以除了外置吸收外，大家可以考慮藉由運動、規律的呼吸以及良好的生活習慣，去改善壓力問題，令自己有健康的身心靈面對環境帶來的考驗。