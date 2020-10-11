蘇格蘭威士忌總是Glen字開頭　這是甚麼意思？原來與私釀歷史有關

早幾日與大家介紹過《The King's Man》在第三部上映之前，就與蘇格蘭著名酒廠GlenDronach合作推出一款「The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage」，相信是威迷趨之若騖的對象，GlenDronach最著名的是雪莉桶風味，由入門者到老手都愛的性價比高之酒廠。但是次想討論的，卻是蘇威酒廠常見的名字開頭「Glen」，到底是甚麼意思？

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「蘇格蘭威士忌」本身就是一個有著嚴格規定、品質保證的品牌，所以由蓋爾語組成的品牌名字正好反映出品牌的執著，也能增加威士忌的真實性和出處，因為這些名字很多都是在形容酒廠所在土地，而蓋爾語字母本身也是以植物來命名的。最常見的「Glen」原來是代表河谷或山谷的意思，很多都是在代表所在地的特性或河名，如此重要到要放上品牌名字，是因為對蘇格蘭釀酒人而言水源是重中之重，好水自然釀出好酒，所以品牌甚至會一併生產品飲時用來滴在威士忌中的礦泉水。而且山谷也與蘇威的歷史發展息息相關。

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甚麼是蓋爾語？

蘇格蘭威士忌的釀造歷史相當深遠，而不少流傳下來的紀錄所使用的都是蓋爾語，所以可以說蓋爾語是釀造威士忌的語言。蘇格蘭政府因為戰爭的關係在歷史上多番加烈酒稅，使得釀酒人紛紛想出方法去逃稅，有些躲入深山，有些把酒藏在雪莉酒桶之內，有些又因為使用的是蓋爾語，讓使用英語的稅務官員無從入手。蓋爾語指的是「高地蓋爾語」或「高地蘇格蘭語」，要分得清是因為人民所操的語言同時也反映、象徵著態度與政治，隨著語言繼承下來的是律法與習俗，可惜的是現在蓋爾語已被聯合國教科文組織認定為瀕危語言。

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山谷與釀酒史

原來本來蘇格蘭人是飲Gin酒為主的，而Gin酒來自荷蘭，在十七世紀的英荷戰爭期間，英國就禁止了Gin酒進口，於是人們才轉飲威士忌。於十六世紀蒸餾技術民間化，因為當時的政治原因僧侶被趕出修道院，懂得釀酒的他們就開始在民間釀製啤酒及威士忌。對於農民而言，有時農作物收成太多因為難以保存反而會造成浪費，而釀製技術除了令本來浪費的農作物轉換成高價值的烈酒便於收藏，更令他們多了一個收入。

只不過好景不常，自1644年，蘇格蘭與英格蘭、愛爾蘭展開「三國之戰」，他們為了收徵戰爭費用而各自開始了歐洲史上首批烈酒稅。以至其後更多的戰爭展開，麥芽作為重要的軍糧也被徵收稅項，打擊到釀酒業，所以自此以來釀酒人就紛紛遷入深山和野郊進行私釀，對威士忌的發展卻有著很大影響。

第一家擁有合法執照的Glenlivet酒廠所在地（圖片來源：Getty Images）

人們為了逃稅而將威士忌放入其他低度酒的木桶，如雪莉桶，才發展出威士忌過桶陳年的做法；此外，在深山中人們發現到高質素的水源及釀造環境，不少至今知名的酒廠都因而開設起來。至於最多Glen字頭酒廠的產區就是Speyside，因為Speyside多高山河谷，易於隱藏，那裡匯聚了蘇格蘭一半以上的蒸餾廠。至於第一家擁有合法執照的，就是意思為「鹿之谷」的Glenlivet，創辦人George Smith本來也是一個私釀者，卻率先向政府投誠。至於文首引入的Glendronach，就是荊棘谷的意思；還有Glenfarclas（綠草原河谷）、Glengoyne（野鵝河谷）、Glenmorangie（寧靜河谷）、Glen Garioch（土地肥沃的山谷）等。