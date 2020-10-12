【生物科技】時裝界革命性研究　人造皮革Mylo竟是用菇來製造？

最近氣溫降低了幾度，令人不禁急急忙忙打開衣櫥翻出長袖衣物來，牛仔褸、皮褸、衛衣彷彿列隊準備好候命。天氣冷有個好處就是穿搭上都可以有層次，不像是盛夏般熱得連皮都想脫下。皮褸皮褲這些都是時裝界不死的item，然而，其實這些皮製品都對環境有著不好的影響，接下來，有一間來自美國的生物技術公司Bolt Threads研發了一種名為「Mylo」的人造皮革，竟然是用菇來製造的！

圖片來源：mylo-unleather.com

這一次的研發是由四間時裝品牌聯手投資的，分別是Adidas、Stella McCartney、Lululemon和Gucci的母公司Kering，希望將純素皮革規模生產。其實時裝界早已向皮草說不，但皮革實在與時裝不可分割，皮革作為一種動物副產品，飼養動物本身就會排放大量溫室氣體，是溫室效應的主要原因，況且牲畜業亦消耗大量自然資源，加工製成皮革、曬黑和染色過程亦會造成環境污染，因為一些危險的化學物質例如DMF（二甲基甲酰胺）和鉻的排放，都會導致水污染和對工人的健康有所影響。

圖片來源：mylo-unleather.com

至於Mylo就用真菌的營養生長部分菌絲體、蘑菇的根部和其他真菌製成，而這些菇菌以木屑為食，在室內空間人工培育，長成泡沫層後被收割。進一步處理後，這些材料被製成類似軟木片的物料，既薄又柔軟，更可以進行鞣製和染色。Mylo可塑性高，有著各種顏色和紋理仿如真實皮革的外觀和手感。目前Mylo就依靠這四個大型品牌來補貼大規模生產所需的巨額成本，他們擁有Mylo的專有權，首批產品預計於2021年推出市面。希望透過這些先驅者，能夠帶領增加生產的速度和效率，最終較小的公司也可以負擔得起，讓它走出實驗室，成為人人都能穿上身的環保皮革。