【Cocktail】入秋謝絕枯燥味蕾　本地酒吧秋季Drink List及節慶作

不知道大家近來胃口可好？一來可能因為入秋了，味蕾也Dry Dry的，很想找一些能夠點亮味蕾的，食物也好飲品也好，來到今年最後一個季度，不少酒吧都開始密謀準備了！就來看看今回推介的本地酒吧能否取悅大家。

「Yum Cha」（圖片來源：Sugar）

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首先是來自香港東隅酒店的頂層酒廊Sugar，在這個十月開始推出以「香港風味」為主題的系列雞尾酒，外觀上就看得出是向本地飲食文化致敬，實是中西合壁的有趣之作，原來正是從香港獨有的交匯文化所啟發，中式的涼茶舖與法式的甜品店皆可共存，甚至就在隔籬，雖然說集體回憶這個老掉牙的調子，但這系列雞尾酒的製作實在用心，要將之化成雞尾酒也傷腦筋，而且涼茶、飲茶、茶餐廳的風味，正好夠濃郁到可以喚醒麻木的味蕾，其他有趣的作品如「白兔糖」、「西洋菜」、「鹹魚」、「豬肉乾」⋯⋯教人如何想像其味道啊⋯⋯

用上Monkey 47調製的雞尾酒Scarlet’s Crown（圖片來源：ORI-GIN）

在這個初秋，Dry的不只是味蕾，還有心情。香港有不少Gin酒愛好者，對於「Monkey 47」這款複雜的作品定必熟悉，它由47種來自黑森林和印度獨特的原材料釀成，Monkey 47在今秋就把三家本地著名酒吧Quinary、Draft Land Hong Kong及Ori-gin以猴子為主題，帶來吸睛的佈置、魔術表演，還有尋寶遊戲和一系列活動，當然不少得以Monkey 47調製的雞尾酒，只限於十月內供應，有得玩有得飲。

最後，十月最令人期待的節日可能就是萬聖節，而近年大家又多了留意11月1日的墨西哥亡靈節，倒不如一次過盡興吧！位於上環的墨西哥餐廳兼酒吧Te Quiero Mucho，就在10月29日至11月5日就向亡靈節致敬。酒吧除了有正宗的墨西哥美食如Taco、芝士烤餅，還擅長手工製作的Tequila和Mezcal，後者有著獨特的炭火風味相當引人入勝，在節慶期間推出無限暢飲活動，包括一系列以Olmeca Tequila為主調的特飲，當是一個機會去認識別具南美風情的酒類吧。