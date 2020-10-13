【隈研吾】大師建築未能擁有　卻可入手他設計吸睛又舒適的木鋼筆

隈研吾這個名字已經家傳戶曉，這位大師除了擁有引人入勝的建築風格，近年也頻頻推出聯乘單品，件件皆是定必入手之作，今回就來到與瑞士品牌Caran d'Ache合作創造的筆。

圖片來源：Caran d'Ache

大師的建築每一座都是地標，想向他致敬可以打卡留影，可以親臨其境感受其標誌性的「負建築」概念，感受他如何將建築融入大自然。然要想真正擁有他的作品，以前或者並不容易，但是次的聯乘之作卻是絕對適合每一位朋友的一支筆。

出自隈研吾之手的建築：

+ 6

隈研吾的風格非常能夠突顯出日本的獨特文化，他擅於採用當地的天然材質、自然光，他認為建築物如人體一樣需要灌注靈魂，化為大自然的一部份，例如東京的國立競技場被譽為「會呼吸的建築」，因為採用自然風降溫而不設冷氣，建築採用了大量的本地木材。

圖片來源：Caran d'Ache

是次Caran d'Ache與隈研吾聯名推出「Varius Kengo Kuma」限定版，就用上後者最喜歡的材料木材，與光滑的鋼材融合為一，最吸引眼球的，相信是筆身用上Chidori （千鳥格紋） 這種技術，源自於日本傳統木製工藝玩具，當中的榫卯結構也常應用於大師的建築之中，所以不論外觀還是概念，都非常之有大師的影子在其中，簡約耐看，也有著迷人的觸感。

隈研吾的建築也常用到千鳥格紋（圖片來源：Kengo Kuma and Associates）

圖片來源：Caran d'Ache

+ 2

至於木材方面，則用上了稀有的日本扁柏，細緻的雕刻帶來令人著迷的不同深度的層次，木材本身帶有溫潤的手感，加上流線型設計能夠大大增加書寫的舒適性，而鍍銀、銠金屬製成的筆蓋、 握位等位置也有著點睛之效，令作品增添不少時尚元素以及奢華品味，數量限定1,000支，每支刻上隈研吾的簽名。木材與鋼材，能夠相配合達致平衡，有時最出色的作品能夠見於小物之中，這支大師之筆不用多說，定必是入手之作。

更多隈研吾作品：