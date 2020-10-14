【C朗確診】最強球王名車名錶奢華生活背後　男神同樣為善最樂

C朗確診新冠肺炎（COVID-19）確是震驚全球的大事，要知道他的粉絲人數以億計分分鐘多過一個國家人口，說起來，這新聞好像在半年前發生過，還記得在今年3月時，就釋出消息C朗確診，同時也傳出他名下品牌CR7系列酒店將改裝為應對新冠肺炎的醫院，當時這兩件事很快就被證實皆是Fake News，不幸的是前者在半年之後成真。不過，正所謂「好人一生平安」，相信C朗定必能夠早日康復，事關這位登上《Forbes》「Celebrity 100」（最高收入的100位名人）的足球員，向來行善不絕，而且善舉相當低調。

C朗在今年的福布斯「Celebrity 100」榜上排第四（圖片來源：Forbes）

作為薪酬第三高的足球員，C朗的薪酬僅次於美斯及尼馬，但今年的收入計上贊助費等更遠拋兩者，在「Celebrity 100」榜上排第四，達1.05億美元，美斯緊隨其後有1.04億美元收入，C朗力壓美斯的原因，很多人認為是他在社交媒體更為活躍，在Instagram就有高達2億Follower，很可能是最備受關注的運動員，除了代言收入達三分之一，旗下的時裝品牌、酒店集團、以及博物館，都是其主要的收入來源。

C朗聞名於賣獎行善（圖片來源：Getty Images）

C朗代言、廣告收入花款之多，由體育牌子、自家牌子以至是手機和KFC：

在2011年，C朗榮獲歐洲金靴獎，但他卻把獎盃拍賣，換取的120萬英鎊都用於慈善，包括在加沙地區建設學校。2013年他入選國際足協年度最佳陣容，而所得的10萬歐元獎金卻捐給紅十字會。及後他再次賣掉於2013年所得到的第二座金球獎，以53萬英鎊捐給「Make-a-wish」慈善基金以救治患有絕症的小孩。

C朗在馬德里的豪宅（圖片來源：視覺中國）

由法國超跑Bugatti推出的新車「La Voiture Noire」世上只有一部，車主正是C朗，但要在下年才出廠。（圖片來源：Getty Images）

細數C朗代步名車：

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除了慈善之外，雖然C朗並沒有甚麼明星架子，但他的收藏品也絕對吸睛，包括他常在Instagram上展示的名車，例如價值約197萬美元的Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport、Aston Martin DB9、Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe等。其住所也相當出眾，之前位於馬德里、由著名建築師Joaquin Torres設計的豪華別墅價值710萬美元，還有於2015年購入位於紐約、價值1,850萬美元的單位。

但相信沒有人會覺得他炫富，因為他向來賺得多捐得多，包括曾照顧過其患上乳腺癌的母親的醫療中心，我們常見到他關懷弱勢及患病的兒童，原來也多次祕密捐獻予救助兒童會，也為救助兒童會、聯合國兒童基金會、世界宣明會及多個慈善機構代言。而最著名的捐獻，要數到2015年尼泊爾發生大地震後，捐贈了500萬英鎊用於救援工作。

被譽為「勤力王」、「體能王」的C朗，向來都是男神標準，希望肺炎也難不倒他：

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此外，雖然改建醫院的新聞是假，但他隨後確實與經理人捐出100萬歐元予葡萄牙三間醫院改建病房，弄假成真。最後，他既有天使的面孔亦有天使之心腸，並不在乎於金錢，捐錢或者都能夠減稅，但他更加身體力行，相信大家都知道他身上沒有如一眾球星般滿身紋身，是為了捐血、同時也是骨髓捐獻者，如此細心善心，這位球場上與人生上的王者定必能夠戰勝肺炎吧。