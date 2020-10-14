【設計】經典Spun Chair花崗岩版　大師的煉成從一張椅子見微知著

在香港各大商場都不難看到「Spun Chair」的蹤影，例如K11 MUSEA和YOHO MALL。這個在直立看來恍似陀螺又似紡紗滾輪的東西，只有在傾側時才察覺是椅子。它可以讓用家利用自身體重無限在原點旋轉，這歸功於精確的設計原理。每次再看到它時都不禁想要坐上去尋找那份童心，你們又有這個感覺嗎？

圖片來源：Heatherwick Studio

「Spun Chair」設計師Thomas Heatherwick，有記得這個名字嗎？是之前文章所提及的森林公寓——EDEN的設計建築公司Hoatherwick Studio創辦人。他還真是多才多藝，被譽為現代達文西，既是建築師又是設計師，他卻說自己是發明家，除了著名的倫敦雙層巴士，還有「捲動橋」、世博英國館以及倫敦奧運火炬塔等聞名世界的作品。但不只是這些龐然大物，小至家品級的「Spun Chair」亦見巧思，精確測量旋轉椅子也難不到他。最近工作室為EDEN製造出三張「Spun Chair」全是以一塊奧地利Pannonia Verdi綠色花崗岩雕琢而成。因為考慮到要在戶外環境長年使用，所以選擇了沉重又堅硬的花崗岩，並與意大利製造商Matter of Stuff合作開發，使用大型切割器塑造外形，然後再以人手進行拋光程序。由於椅子太重，必須固定在地面上並不能旋轉，所以團隊貼心製作了拋光坐面，讓使用者可以旋轉自己。

Thomas Heatherwick（Photo: Elena Heatherwick）

名為「EDEN」的104.5米高公寓是已經落成的綠色建築住宅項目，位於新加坡，由Heatherwick Studio設計與興建。是次的「Spun Chair」正是特別為EDEN而設計的。（圖片來源：Heatherwick Studio）

不經不覺，「Spun Chair」設計椅原來已經是十多年前的產物了。當時Thomas Heatherwick本為倫敦畫廊Haunch of Vension設計了這款逗趣旋轉的椅子，讓製造塑膠家具而聞名的Magis看對了眼，以數個月的時間研發出以聚乙稀製成的版本為人所共知。塑膠版本的Spun基於降低了製造成本，而被廣泛應用，而且顏色相當多樣化，甚至出現過混色版本。最近工作室更為Magis創造了透明版本，以及正在研發以搪瓷、皮革和雪松為原料製作而成的Spun。工作室一直都希望利用材質而令Spun具有不同的獨特性，在近年這個意念亦漸漸成型。

圖片來源：Heatherwick Studio

最初的Spun其實是由金屬打造而成，而靈感來源自Thomas Heatherwick當時認識了一個定音鼓工匠，所以工作室利用了傳統製作定音鼓等物品，大規模使用金屬旋壓工具而成的產物，甚至他原本沒有想過要做一張椅子。不過經過多番嘗試，建立了與人體工學、座椅、靠背、手柄的輪廓後，才真正成為了這一張不似椅子的椅子，所以Spun也算是一個預料之外的成果。製作耗時近三年時間，並在承重邊緣鑲嵌了皮革裝飾，這個版本正是剛提及過為倫敦畫廊Haunch of Vension所設計。

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工作室項目負責人Tom Glover表示，永遠不希望被過往已有的定律去承繼設計，學習與發展新的技術永遠是帶領團隊繼續進步與創新的方法。相信「Spun Chair」就是最好的體現，它本是一個毫無拘束而成的產物，憑着設計師多年來的工藝與技術深造，隨心隨意擠擠弄弄做出讓人驚喜的椅子。也許這就是大師煉成的故事，也實踐了當人們有了純熟技巧以後，只要不故步自封，定會進入一個全新的思維和層次。