【拍賣】史上最大俄羅斯粉紅鑽石即將開拍　這顏色升值力特別高？

鑽石之珍稀當然愈大顆愈迷人，還記得上星期才於蘇富比拍賣的一顆史上最大的102.39卡「D色無瑕橢圓巨鑽」，以1,570萬美元成交。馬上就又有一顆拍賣場上最大的艷彩紫粉紅色鑽石即將開拍，這顆來自俄羅斯的「玫瑰花韻」（The Spirit of the Rose）重14.83卡，適逢全球出產最多粉紅鑽的礦場「Argyle Mine」（大概佔全球產量的九成）即將於今年底停產，所以這顆巨鑽在此刻出現在拍賣場上別具意義。

重14.83卡的「玫瑰花韻」（The Spirit of the Rose）（圖片來源：蘇富比）

這顆巨鑽源自為一顆重27.85卡名為「Nijinsky」的原鑽，以紀念傳奇芭蕾舞蹈家Vatslav Nijinsky。其名字「玫瑰花韻／The Spirit of the Rose」也來自著名的俄羅斯芭蕾舞劇，它是一枚內部無瑕的Type IIa鑽石，原來在所有寶石級鑽石中，只有少於2%的鑽石屬「Type IIa」級，鑽石可劃分為「Type I」及「Type II」，鑽石主要是由碳構成，氮元素可以取代碳原子，但最純淨的鑽石就只含極微量甚至不含氮元素，而「Type II」就是這一類，其純淨帶來極佳的透明度。另一方面，粉紅鑽當中只有1%重達10卡，當中又只有4%獲評為「艷彩」級別，所以具備這些條件的它實在罕見。

（圖片來源：蘇富比）

在工藝上，工匠足足花費了一年時間才把原石打磨至現有形狀。採用橢圓形切割是為了盡量保留其原有尺寸，以多重刻面突出猶如玫瑰花瓣的迷人粉紅色。粉紅鑽由於產量稀少所以需求固然之大，而且在拍賣史上十大最昂貴鑽石當中就有一半是粉紅鑽，更加是在這十年間出現的，證明粉紅鑽的市場與日俱增。「玫瑰花韻」將會在11月11日於蘇富比開拍，估價2,300至3,800萬美元，在拍賣前將會在香港、新加坡、台北及日內瓦展出。

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