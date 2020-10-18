【最高級貓用品】聯乘老佛爺愛貓Choupette　極致奢華羊毛貓吊床

貓真的是一種非常神奇的生物，就算滿屋抓痕、因為貓毛而每天過敏症發作，但也會為牠獻上最好，如果各位愛貓之人都同意這一點，以下要介紹的產品相信就合大家心意。

LucyBalu x Choupette - Limited Edition Swing Katzenhängematte（圖片來源：LucyBalu）

要數貓的典範，就一定是老佛爺Karl Lagerfeld遺下的愛貓Choupette，她本來是一位朋友請求老佛爺幫忙託管的，誰知道幾天之後回來，老佛爺就對這位朋友說：對不起，Choupette要留下來了。自此打開了Choupette傳奇的一生，Choupette意思是法文的「甜心」，老佛爺的確待她如己出的千金小姐一樣，有專人服侍，就算在老佛爺過世後，她也繼承了老佛爺一部份的遺產，但都會自力更生，擔當著模特兒的工作，是貓咪時尚界的「第一人」。

LucyBalu x Choupette - Limited Edition Swing Katzenhängematte（圖片來源：LucyBalu）

最近，著名動物家具設計品牌LucyBalu與Choupette合作，推出旗下產品「Swing」吊床的聯乘版本，這吊床用柔軟舒適的羊毛製成，可以吸收和保留熱量，是貓咪的舒適住所。除了用來午睡，也是一個很好的高台讓貓咪俯瞰著人類，觀察周遭，極簡主義的設計加上白色主色調，專屬為Choupette而設。品牌將產品的原型送給Choupette，Choupette就認可了，自此獲得她的認證，這次的聯乘限量1,000件，每件都有Choupette的簽名。用上價值不菲的羊毛，加上有Choupette的加持，要價159,00歐元實屬品味的象徵。