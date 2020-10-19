【寶石】每人都有自己的「生日石」　十月份碧壐Tiffany也採用

生日石是用於贈送給該月份出生人士的一種寶石，人們相信佩戴著自己的生日石會帶來好運。而代表著十月的有兩款，蛋白石和碧壐。然而兩款寶石都同樣會散發著不同的色彩，分別是前者是單個呈現似萬花筒色彩的寶石，而後者則建基於相同晶體結構配合不同的元素組成不同顏色寶石。蛋白石可能大家都聽得多，今次讓我們先一起來了解這個祝福著十月誕生者的碧壐。

紅碧壐以前常被誤認為紅寶石（圖片來源：Getty Images）

碧壐（Tourmaline）名字來源於伽羅語中「Toramalli」，意指帶著混合色彩的寶石，原因是從礦地中採出來的通常都是一塊帶多種顏色。基於顏色多樣，碧壐在從前常被錯認為綠色碧壐是翡翠，或者紅碧壐是紅寶石，例如在俄羅斯皇冠其中一顆命為「凱撒的紅寶石」其實是碧壐，直至在19世紀科學家能確定不同寶石中礦物結晶種類。世上很少有寶石像碧壐能同時具有多種炫目色彩，所以古代的神秘學主張它每種顏色代表著不同的情緒，能激發藝術潛力。

碧壐顏色的多樣性，由無色至光譜中可見色甚至黑色都有。在GIA（美國寶石學院）分類中，可分為15個名稱，當中比較有名的是Paraiba、Rubelita、Watermelon和Indicolite。先說說後者三種，最後才為大家介紹當中最貴的Paraiba。

Rubelita淺至粉紅色深至略帶紫色（圖片來源：Getty Images）

Rubelita為紅色系碧壐是收藏家摯愛，淺至粉紅色深至略帶紫的深桃紅色都有，當中如果夾雜了褐色會大大降低了寶石的價值。在美國加州盛產的粉紅碧璽與馬達加斯加的紅碧璽也相當出名，愈接近紅色的碧璽價格愈高。

Watermelon Tourmaline（圖片來源：Instagram/mavensjewelry）

之後介紹就是珍貴的雙色Watermelon，顧名思意它是一個外部綠色到內部粉紅色的寶石，猶如迷你版西瓜一樣，其辨識要求都相當高，真正的Watermelon必須是鮮明粉紅色到鮮綠色的接壤，如任何一方過渡顏色不夠鮮明，就會被行家稱為「端色」，而不夠正宗。

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Indicolite為藍色系寶石，顏色由淺藍至藍黑色不等。當中會混雜著綠色，當綠色比例愈高會因而令市場售價下降。但最後會為大家介紹被譽為碧璽之王的Paraiba（帕拉伊巴），卻是一個藍綠色的寶石。

Indicolite Tourmaline（圖片來源：Instagram/loveandluxe）

Paraiba是在1989年首次在巴西被發現的碧璽新色調，歷時8年開採，價格在一周內飛漲十倍，曾達6萬美金一卡，比傳統寶石（只有五種：藍寶石、紅寶石、祖母綠、金綠玉和鑽石）還要貴，如今優質的Paraiba約2萬美金一卡。Paraiba散發出的令人驚艷的霓虹藍綠色歸功於銅元素，這個顏色激起人們對寶石的熱情，變成現今最為渴求與最昂貴的寶石之一。

Paraiba Tourmaline（圖片來源：Instagram/voiagejewelry）

在各大常見珠寶品牌如Tiffany&Co.、Chaumet或Piaget等都不難見到它的蹤影。 碧壐如此多色多樣，難怪會成為珠寶界設計師的寵兒。大家為十月生日的朋友送上禮物時，又有一個好選擇了。