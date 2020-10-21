星級品牌三方聯乘合作定義奢華家具　將酒店及劇院級設計帶入家中

現代人對家居設計愈來愈有要求，由以前的只求實用功能性，到了現在連家中小小細節也要講究，添置家具絕不馬虎，畢竟在繁囂的生活中「家」擔當著重要角色，是休息的空間，完全展現自己的安樂窩。如果有機會將堪比劇院般華美的家具帶入家中，就不需要周游列國去住酒店享用奢華的酒店空間，而是每天都可以獨佔著。

©Frederic Lucano

著名國際設計事務所Wilson Associates打造過不少奢華的酒店，例如蘇梅島康萊德酒店、拉斯維加斯威尼斯人酒店、多拉多海灘麗思卡爾頓度假酒店以及杜拜阿瑪尼酒店等，Wilson Associates的其中一個工作室Atelier Tristan Auer最近就與家具製造品牌Red Edition、高級訂製家居織品品牌Lelièvre合作推出膠囊系列「Premier Acte」，以法式生活藝術及工藝為基礎，以宏偉的劇院作為靈感，再以雙層皮層作細節與材質，誓要展現出何謂奢華的定義。

「Trévise」©Frederic Lucano

對中國人而言，家中最重要的家具可能是餐桌，因為餐桌是讓一家人聚起來的重要元素，所以有著圓形的設計，讓大家可以望著大家，而系列中的「Trévise」餐桌也是圓桌，未必與這個概念有關，但卻無疑非常適合我們，其高度用作進食或圍著傾談玩樂皆可，設計別具匠心地，將手打蛋殼融於樹脂，再以木炭色清漆塗飾，當中的黃銅材質還呈現出簡潔線條，通過難以複製的巧妙構圖設計成為家中飯廳或休息室的目光聚焦之處。

「Monsigny」©Frederic Lucano

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椅子方面，分別有「Monsigny」爐邊椅、「Montpensier」地凳以及「Mathurins」休閒椅。雖然沒有多少家庭家中有壁爐，但爐邊椅其實是腳凳和扶手椅的完美結合，可以在細小的空間營造舒適氛圍，原來它的設計旨在為無處容納傳統扶手椅的有限空間提供選擇。材質就用了天鵝絨布藝搭配皮革配件，有著瑰麗格調。「Montpensier」地凳就堪稱是任何室內空間都不可或缺的元素，可以當作時尚家居配飾，它的尺寸容許隨意佈置擺放。「Mathurins」休閒椅卻是參考了酒店大堂空間的設計，設計主旨是展現舒適大方的外形和上世紀美學，柔軟的天鵝絨面料增添優雅之感，黃銅、凹凸紋理的面料加上耐用的皮革在視覺上協調，也能打造出典雅家居的主色調。

「Blancs-Manteaux」©Frederic Lucano

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除了以上的椅子，還有營造舒適家居最重要的梳化，軟攤在梳化之上做甚麼都是舒適的，不論是看電影、聽音樂、工作還是打發時間。「Blancs-Manteaux」的弧形輪廓最為吸引，也與一般的梳化有所不同，黃銅飾邊和石楠灰色天鵝絨面料彰顯奢華、現代卻又復古的格調，它有三個尺寸可以融入到小型空間，又可裝飾寬闊的大廳。最後，如果有需要間隔空間同時又不想破壞空間設計與格調，「Mogador」屏風就適合不過。其幾何形態突顯出當代設計風格，由四塊黑白相間的黃銅面板製成，襯有凹凸紋理織品，奢華質地加上波浪形曲線恍如藝術品。其實現代人對於家居的要求趨向兩極，有些人為求方便或便於搬家採用相對廉價及快速組裝的款式，近年這些品牌也愈做愈好以迎合需要。亦有些人寧願多花一點心機和金錢講求材質與設計，也要家居盡善盡美，筆者認為百貨應百客，最重要的還是自己用得舒服，因為家是最重要的。