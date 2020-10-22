【建築】世界上最北發電酒店Svart　住在一片寂靜中的北極圈峽灣

在這大半年間，被規限了的社交距離讓生活比以往少了與人密集的交流，讓自己擁有更多獨處的時間。若你跟筆者一樣，慢慢喜歡上更寧靜的生活調子，同時期待獨個兒去探索世界不同角落的寂靜之境，這間位於北極圈峽灣的酒店 SVART，或許會是我們於2023年相遇之處。

由著名的國際建築及室內設計事務所Snøhetta與挪威的Arctic Adventures共同合作，Svart 成為了挪威北極圈中最令人期待的建築設計項目。被高山與海峽環抱，這間酒店獨處於渾然天成的Svartisen冰川之下，巨大而樸實的坐落在這片未被污染的大自然中。

酒店獨處於渾然天成的Svartisen冰川之下（Snøhetta）

抱著對環境的一份珍惜及尊重，建築事務所Snøhetta以它們的理念和功架，令Svart不只是另一間不斷消耗天然資源的酒店，而是全球第一間能自行發電及供電的建築設計。把握這個地理位置的一大優勢—較長的日照時間，設計團隊在環形的建築上設置了太陽能板，進行太陽能發電，目標是讓Svart 每年縮減高達 85% 的用電量，為全球永續旅遊定立全新的發展概念。

自動發電酒店設計時，把握較長日照時間這個地理優勢。（Snøhetta）

除了整體的發電設計，對於建築的過程、用料及對周遭環境的影響，Snøhetta 也一一精密的關注到，並希望旅客可以透過酒店的設計來與大自然建立更親密的關係。以當地漁民的建築傳統為設計靈感，團隊打造了充滿現代感的環形建築，踏進Svart的訪客都能夠 360 度去觀看四周最美的風景；而架高於海面之上的木道，更可讓客人漫步。在冬天夜幕低垂時，抬頭望向零光污染的夜空中，看著眩亮的北極光，大自然的原始力量就會悄悄滲進靈魂之中。

冬天入住酒店時，夜幕低垂抬頭看到眩亮的北極光。（Snøhetta）

這一間將會於2023年落成，旅客只能由乘船到訪，以最少的碳足跡，安靜地欣賞和探索這片與世無爭的淨土。