【形訪】戴祖儀由收藏藝術品到舉辦展覽：堅持做自己和快樂的事

藝術品有平有貴，但不論金錢價值高低，其本質仍然是不變的。香港向來都是藝術之都，Gallery林立，集中一區都有過百家，再加上林林總總的大小展覽、藝術拍賣活動，逢禮拜流連藝術展不是難事，從中汲取藝術養分也是必須。現在的藝術平台不限於線上線下，生活於網上世界的年輕人的藝術知識也能變得非常豐富。 而說到年輕的藝術收藏者，本地演藝人Joey（戴祖儀）就不只收藏，更頻頻舉辦展覽，繼日本藝術家橋爪悠也於香港的首次個展，Joey主理的The Real Project在今周亦為本地新晉藝術家Peep舉辦名為「Time to Bloom」的個展，問及Joey的心路歷程，發現藝術的本質與人生的意義其實相當純粹，只是往往說易行難。

Joey自英國讀書開始對藝術萌生興趣，她覺得藝術其實並無門檻（攝影：鄭子峰）

Joey已經入行四年，在演藝人的幕前身份背後，她亦是一位藝術愛好者，這一切源自於從英國讀大學時，生活在濃濃的藝術氛圍之中，興趣油然而生，及後有自己的收入之後就無間斷地開展藝術品收藏之路。她笑言自己「賺幾多用幾多」，但藝術品並非消耗品，先不論其保值或升值能力，藝術品本身所蘊含的養分已經足以令她滿足，反正放在家已經夠賞心悅目。問及如何選擇藝術品，她說：「既買得起，自己又喜歡。我覺得藝術其實並無門檻，懂與不懂並不是最重要，當然要理解創作者與作品，但更重要的是作品本身與自己的聯繫性、啟發性。」最初Joey從一些小物、設計玩具入手，也是一個好的入門方式，一步步探索自己所愛。

The Real Project的宗旨是令更多人認識到藝術（攝影：鄭子峰）

只不過，是次Joey的身份由收藏者變成了展覽主理人，對於策展她亦有自己的想法，但亦曾受到打擊與挫折，畢竟在這方面她也是新手入門，所以受到經驗之士的批評。Joey不能說自己沒有介意，因為自己用心去做一件事卻得不到認同，但她就覺得這更加是令她堅持的理由：「藝術的本質就是自由，創作者與觀眾的抒發，從中得到的快樂。如果連推廣藝術都要有框架，都要受到局限，就難以做得更好。」在每個社會上各方各面，年青的力量總是受到質疑，但能堅持下去的總會得以成功，畢竟思想是永不會受到局限的。正如Joey信奉的是忠於自己的快樂，對她而言藝術就是快樂的根源，她相信最後，所有人都可以從藝術中得以淨化心靈。

「Let’s fit x THE REAL PROJECT: PEEP」（攝影：鄭子峰）

說到藝術圈的年輕化，Joey認為關乎到社交平台的發展。以前人們無論欣賞還是入手藝術品，大多會去逛Gallery，但現在很多藝術家本身都會從自己的社交平台去分享作品，成為了免費資訊，而活躍於此的年輕人當然更加容易接觸得到，甚至得到與之交流、互動的機會。Joey也活用這些途徑去宣傳新展：「或者未必人人會親臨展場，但也希望藉此可以令更多人認識到藝術，這也是我們The Real Project的宗旨。」

戴祖儀喜愛藝術，由個人收藏再到舉辦展覽。（攝影：鄭子峰）

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再談舉辦是次展覽的契機，原來Joey最初是從社交平台上看到Peep的作品，認為對方是一位近年非常具潛力的年輕藝術家，作品也別具獨特性，可以啟發很多年輕一代，其實在8月時，The Real Project就在灣仔舉辦了一個紀念Kobe Brian的展覽《8.24 Artists and Collectors Show》，請來一眾本地及國際藝術家以Kobe為題創作，其中一員正是Peep。直到最近Joey得知Let’s Fit女性專屬瑜伽中心在開幕前想找藝術家合作，就馬上想到Peep。「其實Peep的作品與瑜伽的生活態度不謀而合，其作品在訴說著Work-Life Balance的態度，而她本身亦是一個相當平衡的人，能夠堅持己見，不願強求合作，但卻能創作出自己最好的作品，不受局限而充滿無限潛能。」至於是次舉行的場地為Let’s Fit瑜伽中心，場地提供了很大的可能性，因為瑜伽中心本身空間感很大，有白牆、鏡牆、甚至岩盤瑜伽房，配合出不同的作品展現方式，再加上在旺區，觀眾就更方便來到。

長的是磨難，短的是人生 張愛玲

戴祖儀近年不斷收藏各式藝術品（IG@joeythyee）

最後，Joey希望透過藝術，自己可以做到發放正能量的角色，她自己本身獨愛收藏有快樂元素的藝術品，她相信著吸引力法則，接觸甚麼，也會因此而被影響，所以從藝術上找到自己的快樂，可以從中得到正面的影響。她最愛的座右銘是張愛玲的名言「長的是磨難，短的是人生」。尤其是香港甚至世界在這一刻也充斥著負能量，是時候送給自己一點快樂，找到尋於自己的意義。

《Let’s fit x THE REAL PROJECT: PEEP--Time to Bloom》展覽