【設計】瑞典環保巨型風力帆船改變航運業　從瑞典到美國只需12天

帆船恰似是上世紀的產物，在追求速度與效率的今天，帆船在貨運上看似派不上用場。然而，原來瑞典航運公司Wallenius Marine有見於航運業對環境的影響，正在著手開發一架名為「Oceanbird」的巨型帆船，五支高帆達80米，而且從瑞典航行到美國只需12天。

圖片來源：oceanbirdwallenius.com

乍看之下這「海鳥」的外型極具未來感，一旦落實製造出來，將會是世界上最大的風力船，而且可以投入到航運工作，每次只靠風能就可以運輸7,000輛汽車。是次的研發來自瑞典的KTH皇家理工學院和海軍研究機構SSPA共同合作，有見於海運佔上全球貿易的10％，一年最高可以排放出9.37億噸二氧化碳，但其實除了溫室氣體排放也會造成水污染，Oceanbird以風力取代化石燃料，在速度上只慢四天，排放量卻減少了九成。

圖片來源：oceanbirdwallenius.com

普通帆船整體高度可達35米，而Oceanbird連船身高達105米。五支高帆外型驚人，所使用的物料並非一般的織物，而是以鋼和各種複合材料製成，看起來就像飛機的機翼，恍如飛機與船的結合體，「Oceanbird」之名實在貼切。但不同於飛機的機翼為了產生向上的升力是不對稱的，但Oceanbird的是對稱的，無論風向是從左舷還是右舷進入都可以產生升力，而且機翼可以旋轉360度，高度可以縮減60米，以便通過大橋，或者減輕強風的影響。

圖片來源：oceanbirdwallenius.com

此外，高帆不會低過30米，因為它所用的風力是位於海洋上空的大氣邊界層，一般船體難以觸及到，而測量這大氣邊界層才是技術上最難之處，船上也安裝了傳感器以測量在這高度下風向和風速的變化。現時Oceanbird以模型之態作測試，有望於2021年投產，3年後可以交付成品。