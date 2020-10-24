Enzo Mari RIP｜驚世Designer Chair DIY概念　MUJI合作簡約經典

意大利家具設計師Enzo Mari於上星期（19日）離世，享年88歲。他利用了60年的時間專注研發各樣家品家具，甚至涉獵到插畫及藝術方面，是一個多產的設計師。但多量並不代表隨意，他心中有著無數的概念一直被等待發掘。他的作品被多個藝術館納入為展品，可想而知他的作品對世界影響是有多大的程度，來讓我們一起回顧這位傳奇大師的作品。

坐上名作Autoprogettazione的Enzo Mari（網上圖片）

大家或許光看名字未必熟知，但被喻為「意大利和國際藝術文化中的佼佼者」的他，其出產在有意無意間你我都使用過或者見過。他曾經為Artemide、Alessi、Danese、Driade、Zanotta，以至廣為港人熟識的MUJI創造了難以數盡的產品。在2002年，自Mari與MUJI合作展開了首個19種桌椅的合作項目，其後八年時間都一直繼續合作。MUJI的品牌理念說得上與Mrai的想法一拍即合，如果了解到這大師的創作風格不難發現他總是會在有限的空間開發出最無限的想像潛力，去實踐一個既直觀又細密但又純粹的設計。Mari曾說過：「設計不該追求短期經濟利益，設計有如種樹般有著深遠思考，讓後人得以在樹下乘涼、放鬆身心。」他們之間的簡約主義，存在著共鳴並帶有一種微妙的火花，使他們合作無間。

2019年ATELIER MUJI GINZA開幕展覽《To Change. Enzo Mari and the “Chestnut Tree Project”》（圖片來源：ATELIER MUJI GINZA）

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去年「無印良品 銀座」世界旗艦店ATELIER MUJI GINZA開幕便是以Enzo Mari個展作為頭炮展出。而剛剛旗艦店一周年，MUJI就聯同百年老舖「虎屋」合作推出了限定版羊羹，並再度由Mari為其產品設計出一系列以食材原料製成的黃棕與暗紅圖案組，讓人看得出簡單但不一樣。Mari總是在已有的空間作出了不多餘的設計，但又令成品錦上添花，完全體現了意大利文「Progtto（設計）」一詞，意指永續性很高的設計而並非單純裝飾變好看。

Mari在1974年推出Autoprogettazione系列中的Sedia 1 Chair（網上圖片）

Mari以下幾個標誌性作品都完全可以體現到他對設計當中追求的執著。首先就是他以實用性為重點的設計中最出名、最具代表性的作品——Autoprogettazione系列中的Sedia 1 Chair早在1974年推出，並推出了製作手冊，讓人們能自己動手DIY，Mari著重於在大家實踐他的設計時，在過程中重新去思考和體現自己的故事。而且只要擁有他的概念，每個人都可以輕易做出Designer Chair。

Mari在1974年推出Autoprogettazione系列中的Sedia 1 Chair（網上圖片）

另外一組是為小孩子而創作的玩具模組16Animali與16Pesci，分別於1957和1973年推出，16Animali是他年輕的時候因為孩子缺少玩具而為自己的孩子開發的，他整個產品編排、動物造型都是在一塊木板裡精心考量未有一絲浪費，而且形象傳神。或者你都見過市面上有很多受他啓發的玩具方塊，但似乎亦無法達到他的神髓。Mari的設計中不難感受到愛與溫度，而實情是他的愛妻Lea Vergine在他死後一天亦同樣因Covid-19帶來併發症雙雙與世長辭。說來悲哀，但能夠與愛人在最接近的時間共同離去，或者也是一份眷顧。

16Animali（圖片來源：Wiki）

世事無常，時間是有限的，但人類是卻有無限的想像空間，要真正實踐，才不枉此生。而說到要怎樣做呢，或許就如這位意大利大師一樣，在有生之年都盡力活得精彩，以愛回饋世界，不吝嗇成為一個多產的人，發掘出最潛藏的自己，以愛去體現並能夠與後世人分享。