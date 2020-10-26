Apple設計靈魂遇上Airbnb　Jony Ive完成教主Steve Jobs託孤任務

【Apple】自從iPhone 12推出大家就萌生起換電話的念頭吧！不知道大家對於Apple近年的舉動有何想法？在教主Steve Jobs的時代，就他的偶像光環足以令世人盲目追捧，不需要問只需要信，自從教主離開之後，人們也沒有對品牌失去信心，因為他的思想還存在於Apple另一位核心人物之中——Jony Ive。

Jony Ive（圖片來源：Getty Images）

Jony Ive是甚麼人？他是設計界的重要人物，在擔任Apple的首席設計師之前，他是著名設計公司Tangerine的創辦人之一，在Apple的工作生涯長達25年，大部份的產品都由Jony Ive操刀。不過早在一年前，這位靈魂人物卻離Apple而去，再次創立自己的公司「LoveFrom」，而且Apple就成為了他的首位客人，看來他對Apple的愛永不遏止，再見亦是好朋友。

現在舉行發布會都在Steve Jobs Theater（圖片來源：Getty Images）

Jony Ive曾經談及過離開Apple是因為他認為「Apple Park」項目完成之後，他在Apple的使命就完成了。他在Apple的生涯是因為Steve Jobs回歸之後對他的重用，他們經手的產品由1998年的iMac G3開始，以及其後的Mac﹑iPod﹑iPad、iPhone，件件皆是影響世界之作。至於Apple Park可謂是教主的遺孤，原來教主在生前最後的兩年都為Apple Park投入大量的心血，為了予以紀念，園區的大禮堂就被命名為「Steve Jobs Theater」，用作舉行發布會。園區是世界上最節能的建築之一，容納了公司13,000位員工，設計上走新未來主義風格，因為圓環外型又被稱為「太空船」。最後教主就託孤給Jony Ive，現任CEO Tim Cook在Jony離開之後表揚他為Apple Park所付出的心血，指這件傑作可以盡顯他的成就。

Apple Park（圖片來源：Apple）

今次再次談及到Jony Ive，是因為他的公司LoveFrom最近有新動向，將會與Airbnb展開長期合作，後者指出LoveFrom的團隊有著眾多出色的創意成員，當中包括設計師、建築師、音樂家、作家、工程師、藝術家等，可以為品牌打造新一代的產品及服務。兩者的合作其實早已找到一點線索，原來Jony Ive早在2015年於《TIME》執筆稱讚Airbnb的網站設計，看來兩者早就有友好的關係。因為Covid-19對全球旅遊業的影響，Airbnb預計今年的收入將比起去年下跌一半以上，他們還在今年5月解雇了25％的員工。Jony Ive的工作，很可能是重新設計品牌的網站和應用程序，在這個艱難時期勾起人們的旅行動力。