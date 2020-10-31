【旅遊】疫後養生之旅　泰國曼谷最新靜修中心12月開啟淨化療程

馬上就到11月，意味著一年即將完結。回想起年初的時候，覺得2020年是特別的一年，總覺得今年會有甚麼特別的事情會發生，但怎料到會是世紀疫情爆發的一年，對人類是一個挑戰，不過往往在難關出現的時候，也是一個值得反思的時刻，而今年的重要命題當然就是健康。

圖片來源：RAKxa

寄望來年，疫情一受控相信世界各地的旅遊都會復甦，如果重獲旅遊的機會，不知道大家會想去哪兒呢？或者展開一個健康之旅、養生假期也是不錯的選擇。泰國向來都是休養生息的地方，原來有一間名為RAKxa的養生及醫療靜修中心即將於今年尾在曼谷開幕，既座落於湄南河畔受政府保護的蔥蘢小島，環境十分別緻，而且還融合先進醫療科學、傳統整體療法和抗炎飲食理念，簡直就是針對新冠肺炎而設。

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RAKxa為期3至14天的養生計劃旨在調適身心、增強免疫力，原來計劃的推出是因為泰國政府正式批准長期旅遊簽證，如果有心到泰國調整身心的人士，就不妨花一段時間去享受假期同時接受養生療程。這一系列的「疫後養生療程」包括免疫系統增強、排毒清體和腸道健康等，有助身體抵抗疾病和炎症，同時保持人體機能的平衡。而護理計劃就由Bumrungrad International Hospital旗下VitalLife科學養生診所去精心制定。

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在恬然寧靜的環境當中可以暫時告別平日的生活壓力，在飲食方面，經過一對一營養諮詢之後，配合抗炎膳食計劃當地時令有機食材訂製抗炎膳食計劃，每個都是客製化的。計劃包括養生諮詢、血液檢測，VitalLife療程包括血液臭氧療法、超低溫冷療、光療、遠紅外線桑拿等，而RAKxa的療程又有泰國傳統草藥包按摩、個人化矯正訓練以及靜觀冥想課等。相信完成整個療程之後，由內而外都會得以淨化，以重生的身心狀態去迎接世界的挑戰。

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