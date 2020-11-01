【Aesop】向瑞士作家致敬　《感官紀事》套裝為旅途添上浪漫詩意

逐漸回落的氣溫伴著微微涼風，正步向2020年尾之際，節日感也徐徐到來。過往的日子，大家應已準備好冬日旅行計劃，期待與喜歡的人到外地享受浪漫假期。即使今年願望落空，但憑著一份浪漫的文學作品，伴隨一點想像力，相信Aesop最新推出的《感官紀事》套裝，也可以帶大家穿梭世界不同角落。

Aesop最新套裝《感官紀事》（Aesop）

這個滿有詩意的系列—《感官紀事》，是Aesop的季節性禮盒，一共有四款套裝，當中分別有品牌一向非常受歡迎的產品，再配上多位作家被遺忘的文學作品，希望大家在護膚的同時，能引領身心來一趟感官旅行。每款禮盒上都印有QR 代碼，只要用手機掃描，就可以把文字下載成電子書或音檔格式，隨時隨地閱讀或聆聽；品牌更很細心的預備了不同的語言，包括英、法、語、日、繁中、簡中，讓大家可以不同文字來感受當中的詩意。無論在乘車的時候，或帶著疲累的身驅躺在床上，都可以隨著一字一句，暫時離開現實，探索其他維度的美好可能。

這套裝是向瑞士作家／旅行者伊莎貝．艾伯哈特（Isabelle Eberhardt）致敬（Aesop）

除此之外，一向注重環保的Aesop，今次也用上以 100% 回收材料製成並可被生物降解的包裝，為大家提供更多代替傳統禮物的選擇，減低因普天同慶的節日，而令地球環境受苦的機會。

送給喜歡獨自旅行的你：「熾熱的浪人」



包含三款肌膚護理的經典配方——潔面露、理液、保濕品，這款套裝同時亦慶祝瑞士作家／旅行者伊莎貝．艾伯哈特（Isabelle Eberhardt）的無畏精神。禮盒中摘錄自艾伯哈特的旅行日誌，描述了她喬裝成男人穿越北非的經歷。艾伯哈特以寫作的方式，深刻紀錄了她所遇見的地方與人們，可以被視為「偉大而美好平靜」的獨自旅行之最佳見證。

香芹籽潔面露 200mL、香芹籽抗氧化活膚調理液 200mL、香芹籽抗氧化精華 100mL HK $1,300（Aesop）

送給喜歡浪漫相遇的你：「偶遇的旅伴」

以品牌經典的手部清潔露及柑橘香調身體乳霜，再搭配上現代主義文學大師凱薩琳．曼斯菲爾德（Katherine Mansfield）鮮為人知的文學作品，就能為日常生活注入美好香氣。《稚氣可掬，出於天然》（Something Childish but Very Natural）寫下了一段在火車上的相遇，這篇關於年輕愛情的故事，描述了兩人從最初理想至成年冷酷現實的浪漫旅程。

賦活芳香手部清潔露 500mL、橙香身體乳霜 100mL HK $450（Aesop）

送給喜歡奇幻的你：「學問的藏家」



配搭四款經典身體產品，潔淨滋潤雙手及身體同時，伴隨著不分時空的文學故事，探索關於記憶、潛意識及現實之間的微妙界限。禮盒中的《安芸乃助之夢》（The Dream of Akinosuke）是出生於希臘的愛爾蘭裔日本作家小泉八雲（Lafcadio Hearn）所創作的短篇小說，講述了一位日本農民於雪松樹下入睡，不久後，他被送往宮廷與國王的女兒成婚，成為一位島嶼的統治者。而在農夫醒來後，文字間似乎暗示著這並非只是一場夢。

天竺葵身體潔膚露 100mL、天竺葵身體乳霜 100mL、賦活芳香手部清潔露 500mL、賦活芳香護手霜 75mL HK $740（Aesop）

送給喜歡親情故事的你：「歷練的行者」

禮盒精選家居空間設計的香氛配方，同時附上精選著名印度博學作家泰戈爾（Rabindranath Tagore）所寫的《喀布爾旅人》（The Kabuliwala）。故事描述了加爾各答的生活，以及一段年輕女孩與流浪商人之間可貴難得的友誼。敘述者從孩子父親的角度出發，探討了在陌生人中尋找親情關係的可能。

伊斯特洛斯芳香室內噴霧 50mL、廁後點滴 100mL、賦活芳香手部清潔露 500mL HK $680（Aesop）

送給喜歡遊歷大自然的你：「超然的旅人」

禮盒包含一款豐潤保濕面霜以及一款護膚補水精華，可修復、平衡肌膚；搭配上巴西文學巨擘的文學作品，引人沉思。馬查多．德．阿西斯（Joaquim Maria Machado de Assis）的《譫妄》（The Delirium）講述了神秘主角的一個夢境，由一隻飛行河馬帶領讀者來到時間起始之時。這篇故事呈現了人與大自然的相遇，而後者倒轉了人類歷史，從而使讀者認識到追求幸福為徒勞的可能。