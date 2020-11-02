【GANksy】AI將要脅「人」創作的藝術還只是商人的伎倆？

在剛過去的9月，一個名為GANksy的人工智能軟件誕生了，而它的名氣亦隨著傳媒和一班擁護者熱捧底下漸露鋒芒。跟以往大家了解的AI學習有所不同，它是一部學習塗鴉、學習現階段未能量化的藝術的AI。GANksy這個名字，應該不難聯想到那位以黑白配以單色的塗鴉藝術家Banksy。而事實上，在GANksy「學習」而成的二百多個圖組入面都好像看到了那位藝術家的影子。不過，軟件創造者並沒有直接承認過他為AI軟件的原形，只說明了為GANksy進行了過百幅街頭藝術的「繪畫培訓」，從而生成一些以它認知的形式、風格、紋理表現的原創畫作。

圖片來源：vole.wtf/ganksy

然而，在官網上GANksy創作的256份具名字的塗鴉入面已經有接近一半被買走了，而平均每件值£121（折合大約港幣$1200）。軟件創作者Matt Round與他的團隊更形容它為「一個使視覺扭曲的天才，其作品反映著人類尚未能觀察之時」。而團隊們的最終目的就是想讓GANksy安裝至機械人體內在全球進行噴漆，所以有關收益亦會全數投放於此。

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經過一輪介紹，重點來了，當你看到GANksy的作品時有甚麼感覺？是覺得有趣，還是在讚嘆AI的學習能力，繼而觸發想像到如電影般的AI開始逐漸在威脅人類作業上的存在？是的，或許最後你會聯想到當一些關於意念性、精神層面上的藝術作品亦可以被AI凌駕時，我相信各位都不禁倒抽口涼氣。再詳細一說，GANksy每一件作品畫面上未必能夠提供一個實在的意象給大家，但你會發現每個作品都帶有名字，如果名字也是由軟件自行生成⋯⋯你有在雞皮疙瘩嗎？

都只不過是打個比喻而已，然而筆者並不清楚作品名字是由創作團隊賦予還是以甚麼形式生成，但相信大家都會有感而發。所以就是因為某種本質上的不相似但又相似，就如嬰兒一樣，模仿着我們，我們才認為AI是有趣的，因為它成為了大家一種感官上的娛樂。

《Portrait of Edmond de Belamy》的簽名並非創作者卻是方程式（圖片來源：Christie's）

在過去的幾年，AI產生的作品在拍賣會上受到好評。其中位於巴黎的藝術團體Obvious的《Edmond Belamy的肖像》，於2018年10月在佳士得拍賣會上以$432,500美元（約合3,353,753港幣）的價格成交。這結果使藝術品市場感到驚訝，成交價是作品$7,000美元底價的六十倍。作品內空洞的眼睛、扭曲模糊的線條就是那個前段所說，與人類之間的不同的本質——意念，或者被稱作靈魂的物質。這個超高價值只是由大眾對其產生連繫，在拍賣時收藏家進行了一場心理自我反射的表現，拍賣價最終才會使人嘖嘖稱奇。

既然如此，所有現時由人工智能生成的藝術作品，究竟只係一個生成器、一個利用扭曲方法反映著人類的鏡子、還是一個創造者或商家賺錢的把戲呢？最後各位不妨為這個熱切追捧人工智能的世界，作一個全面的小思考。