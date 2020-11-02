【Jaeger-LeCoultre】從三問到響鬧　製作音樂腕錶世界最強？

高級鐘錶三大最高技術之一的三問，也是當中最難駕馭的一種技術，因為三問講究的不單是精密的機械結構，而同時要求聲音的藝術表現。這當中，積家Jaeger-LeCoultre卻從來沒有一刻退縮過。

1928年推出的Lépine風格懷錶搭載勒考特17JSMCCRVQ型機芯，結合三問報時、萬年曆和計時功能，並飾以精緻迷人的鏤空、琺瑯和雕刻工藝。(圖片提供：Jaeger-LeCoultre)

說得更準確一點，積家對音色的追求更是樂此不疲。因為對積家而言，鳴響腕錶的意義舉足輕重，過去150年間，鳴響腕錶在錶廠的複雜功能時計中始終佔據重要地位。自1870年製作第一枚三問報時機械機芯以來，積家已經研發了200多款鳴響功能機芯。從相對簡單的響鬧機芯，到精密繁複的大自鳴和西敏寺鐘聲，各種形式的鳴響機制盡在積家掌握之中。積家一直致力改良走時精準度，同時提升鳴響音質，因而成就多項相關專利和無數創新發明。直至20世紀中期，積家已為多個著名的瑞士製錶品牌提供鳴響機芯。

音梳的形狀猶如一把梳子（法文稱之為「peigne」），能夠改善音質，以防變調。此裝置逐漸演變出不同款式，幾乎所有音樂盒均以此為標準。(圖片提供：Jaeger-LeCoultre)

不說不知，積家的創辦人Antoine LeCoultre在投身製錶業界之前，就發明了現今已成音樂盒標準的Peigne音梳。

中配備鉸接式四肢的自動人偶「jacquemarts」鑲嵌於錶盤之上，備受歡迎。這些自動人偶由腕錶機芯驅動，可在腕錶鳴響時作出各種動作，呈現令人驚歎的視覺效果。(圖片提供：Jaeger-LeCoultre)

以及約於1880年，即錶廠首款三問報時機芯面世的十年後，其設計了19/20 RMS型三音錘三問報時機芯，與一般的雙音錘雙音簧機芯截然不同。此機芯配備了第三枚音錘，能夠奏出獨特的樂韻，並以別樹一幟的三音符鐘聲為刻鐘報時。

1950年，積家為首款Memovox響鬧腕錶搭載489型機芯。(圖片提供：Jaeger-LeCoultre)

隨著錶廠不斷拓展專業技藝，製錶師在鳴響腕錶上繼續前進。20世紀中期，人們對實用功能型腕錶的需求倍增，積家充分運用在鳴響機制領域的技藝開發響鬧腕錶。這類響鬧機芯的音錘敲擊極為迅速，可發出連續的單音調嗡嗡聲，而非猶如鐘聲的三問報時裝置音效。70年來，Memovox響鬧腕錶一直是同類腕錶的示範之作。

Memovox Polaris極地響鬧腕錶於1963年推出，並於1968年加入日期顯示。(圖片提供：Jaeger-LeCoultre)

1958年發明世界時間響鬧腕錶，1959年推出史上首款配備鬧鈴的潛水腕錶，1970年推出Memovox Speedbeat響鬧腕錶搭載高振頻自動上鏈機芯。1994年的Master Réveil腕錶以音錘敲擊音簧，而非以音錘直接敲擊錶殼。以上技術不過是積家歷史上的冰山一角，而至今積家在製作響鬧或是問錶的領域上，仍然是站在最前端的重要旗手。