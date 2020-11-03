【形訪】IG火熱攝影師SurrealHK專訪　作品解讀與社會問題反思

近來大家可能都會留意到一個名為「SurrealHK」的Instagram帳戶，當中以香港為背景呈現的超現實景象令人深深著迷，相信最有趣的就是我們生活的香港都可以有這種創意發揮的空間，我們最熟悉的地方，是人是物都已經司空見慣，而作品卻能夠這般震撼眼球。 作品的主人是自2016年從委内瑞拉移居香港的攝影師Tommy Fung，最近他就在13a New Street Art Gallery舉辦首個個人作品展，藉此機會我們可以問及他有關於作品的種種，原來除了好看與玩味，當中還有不少值得深思的解讀。

《Infinity Wa Fu Estate》（圖片來源：SurrealHK）

正正因為Tommy Fung自小就移居到委内瑞拉，所以香港對於他而言才這般新鮮，任何事物都可以發揮想象力，有些作品的概念不難理解，九號風球、打卡位公屋以至是交通與道路等等都有思考空間，而且Tommy Fung深受《Inception》、《Doctor Strange》、《Matrix》等電影啟發，將之融入在香港的景物當中亦是有趣之處。

《Sham Shui Po Inception》（圖片來源：SurrealHK）

Tommy Fung（SurrealHK）（圖片來源：SurrealHK）

Q：可以先與大家說說回港的原因嗎？

A：自9歲開始就移居委内瑞拉，長大之後在那裡都是從事攝影的工作，然而，我會形容委内瑞拉的生活只淪為生存，因為種種社會、經濟、治安等問題令人吃不消，有時一天只得兩三個小時有電力供應，到超市也不能買到想要的物資，在這樣的環境下生活實在沒有意思。

《Whampoa Beach》（圖片來源：SurrealHK）

Q：在兩地之間令你感到最大衝擊的是？

A：在香港我可以隨意拿出相機拍照。反之在委内瑞拉因為治安太差，拿出相機隨時會被搶走，甚至會出現為了搶鞋子而襲擊市民的情況。

《Infinity Choi Hung Estate》（圖片來源：SurrealHK）

Q：是次的展覽不少作品都與房屋有關，可以說說原因嗎？

A：回來才發現，原來香港人其中一個最大的生活問題就是住屋，我希望以作品去引發共嗚，從而令觀眾可以反思、探討。例如特別為展覽而創作的立體作品，其概念就是大家都玩過的俄羅斯方塊：如果房屋在香港是一個遊戲，我們到底是贏是輸？砌到就可以玩下去，但砌不到就輸，會否代價太大？問題就像方塊一樣從天而降並堆疊起來。

My Surreal Life in HK Exhibition（圖片來源：SurrealHK）

《Upside Down Mongkok》（圖片來源：SurrealHK）

Q：從視覺上來說，香港的甚麼元素最吸引你？

A：交通工具是很獨特的，紅色的士是香港，黃色則是紐約，是人所共知的。至於香港的夜景也引人入勝，我的作品中的香港夜景在調色方面會很「重手」，帶出Cyberpunk的感覺，當中霓虹燈是不可或缺的元素。然而，霓虹燈在香港正在消亡卻恍如沒有人關注。在展覽中大部分的夜景照片中的燈牌都是自己加上去的，明明在2017年還有的燈牌，今天再也見不到了。

另一方面，香港的公屋也很特別，彩色的外牆、獨特的結構成為了常見的打卡位，我就將房屋的結構再加強，形成漩渦狀，以視覺衝擊再加強感受，其實是想探討小型單位以及劏房等住屋空間縮小的議題，愈縮愈小，最後會否愈是黑暗無光，從中也想帶出港人的心理健康問題。

Q：除了景物，人的行為又會否啟發到你？

A：《Tram Snow》這件作品是出自香港冬季最冷一天，當時只有攝氏十度以下，而街上的人們都身穿羽絨，恍如準備去滑雪一樣，於是我就幻想如果香港下雪會是怎樣的情況。

《Tram Snow》（圖片來源：SurrealHK）

又例如上一次掛上九號風球就創作了《After Typhoon 9》，但其實那一次的風球破壞力並沒有想像中大，我忽發奇想讓颱風捲起地面，以迎合大家在「 颱風山竹」之後導致人心惶惶的狀態。

《After Typhoon 9》（圖片來源：SurrealHK）

Q：是次展覽的作品中，哪一件令你的滿足感最大？

A：有一次連綿幾天下雨，導致不少地區都出現水浸，被困在家的我就翻看舊相，找到一幅鰂魚涌「怪獸大廈」，但又覺得無甚特別，就在想象如果那裡水浸會是怎樣的？然後又找到一批在委内瑞拉工作時拍的水底人像照，那次拍攝的水池因為水質太污濁而沒有取用到，卻十分切合雨天水浸的水質，於是就將兩者融合為一成為了《Montane Mansion Underwater》這件作品，終於得物所用所以很滿足。

《Montane Mansion Underwater》（圖片來源：SurrealHK）

Q：之後會繼續舉辦展覽嗎？

A：希望可以，因為展覽不只是照片，還可以透過更多的形式去展示作品概念。而且照片比起Instagram或手機上去看會有更多的細節與感受，有機會我會想繼續而且在更多的地方舉行。

《Lamborghini Taxi 》（圖片來源：SurrealHK）

SurrealHK個人作品展「My Surreal Life In Hong Kong」 日期：即日起至2020年11月8日（12-7pm） 地點：13a New Street Art Gallery（太平山新街13A號）