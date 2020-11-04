【城市規劃】疫情後新世界？設計工作室構想架空城市能自給自足？

我們還在正值疫症之中，這一刻全世界之中有人可以肯定到Covid-19會在何時完結嗎？相信沒有吧。但是我們仍不能失去希望，卻要為此做好準備，因為疫症的影響並不會消失，甚至有可能改變大家的生活方式。於是這一年來很多世界各地的設計團隊都在研究疫情過後——「後疫情」時期的生活會是怎樣的。最近就有來自馬來西亞的建築公司O2設計工作室想出一個新概念「The Post-Pandemic City of Tomorrow」，概念非常新穎而且似乎真的是我們所需。

「The Post-Pandemic City of Tomorrow」（圖片來源：O2 design atelier）

概念中的城市主要將人們生活作息的空間從地面抬高到空中，從而釋放大自然，讓自然環境自然再生。而城市就由一系列的自給自足高塔組成，可以作為生活和工作的混合空間。道路不再存在，而是由科幻電影中常見的空中飛行工具所取代，在O2的想像中是一個個膠囊。可能在未來，人們就要告別腳踏實地的日子了。

「The Post-Pandemic City of Tomorrow」（圖片來源：O2 design atelier）

在這一刻，我們還認為樓價會升嗎，周邊城市的發展不斷，大自然的一草一木被踐平、砍下，新的高樓、住宅會隨著新興城市出現，當然，這未必可能發生在香港。「熱帶雨林逐分鐘消失4.8哩」並不只是歌詞，如果再以這種速度發展下去，終有一日大自然會被人造景物所取代，而O2就認為，Covid-19以至是其他的病毒大流行不就正在反映出地球已經生病了嗎？

概念中的自給自足高塔內包括了工作、娛樂、購物、運動和文化的用地，每座塔樓都設計了工作會議平台、零售街道以及運動場，而飛行的膠囊卻是完全消毒的環境，塔樓的核心是醫療中心，為特別情況而提供隔離空間，人們在進出城市時可以作為檢測站，實在是為防止下一個疫症而設。至於塔樓之間也有高架橋樑網絡，連接著一個個城市。

「Hong Kong Pixelated Housing」（圖片來源：O2 design atelier）

其實類似的概念常見於O2設計工作室，在2017年他們就為比賽而構想了一個名為「Hong Kong Pixelated Housing」的項目專為香港而設。該項目建議透過重新利用廢棄土地為香港居民提供了一種新型的經濟、多元化和自給自足的住屋空間。O2指出，在2015年香港擁有超過1,000公頃的棕地，其中20％的土地被空置。由於香港寸金尺土，因此他們探索了在棕地上建造房屋的可能性，同時將廢棄的貨櫃改變成為可居住的單位。而此概念原來是啟發自香港人的「樓梯生活」，在高樓中間有電梯，但也可以通過共享樓梯空間，鼓勵垂直的自給自足社區，分享資源、思想和時間。