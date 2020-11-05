【拍賣】中國書畫古玩該如何欣賞？從作品了解古時風氣、文人逸事

欣賞書畫、古玩瓷器，不只是文人雅士的專利，這些有歷史、有故事的珍品，了解過後，或者會對這些文化、這個世界有更深刻的理解。上月底東京中央拍賣迎來了第二屆東京・香港聯合拍賣，當中多件藝術珍品各以過百萬價值落槌，到底它們背後有著怎樣的故事？

吳湖帆《鶴壽圖》（圖片來源：東京中央拍賣）

是次拍賣當中最矚目之作是吳湖帆的《鶴壽圖》，以2,639,407港元成交，作品是中國現代國畫大師吳湖帆盛年之作，他曾被列入2011年世界拍賣收入記錄第29名的中國畫家。至於《鶴壽圖》，就是他為近代著名學者冒廣生八十壽誕而作，畫作以松鶴為主體，鶴壽千年，松齡萬古，寓意吉祥。

作品導讀：

古語云：畫必有意，意必吉祥。「松」最早見於《詩經·小雅·斯幹》，因其樹齡長久，經冬不凋，松被用來祝壽考、喻長生：「秩秩斯幹，幽幽南山。如竹苞矣，如松茂矣。」鶴在民間被視為仙物，為出世之物，是高潔、清雅的象徵。《詩經》有云：「鶴鳴於九霄，聲聞於天。」說它能飛得很高，在天上鳴叫。畫面以篆書書寫主題，配長跋書款，極為少見。落款：為鶴亭世丈八十上壽，可見其敬重之情。

張大千《擺財圖》（圖片來源：東京中央拍賣）

另一件作品是張大千的《擺財圖》，以2,085,354港元成交，作於1960年巴西的初冬，其署款「三巴摩詰山園晚菘腴美，因拈筆為此。」中的「三巴」，是巴西聖保羅音的譯音，但同時四川古時又有分巴縣、巴東、巴西三郡，摩詰山園則是他在巴西的別墅。於50年代，張大千輾轉間去過印度、香港、日本、阿根廷，最後落戶巴西，這個摩詰山園以三年時間打造成為有著中國庭園格局的優美園林，最後居住了17年。

作品導讀：

《擺財圖》作於巴西期間，嚴寒時節，睹物思情。張氏這一時期的作品以憶寫故國河山舊物之作最為多見，作為川人的張大千，山巒渾厚，林木蔥郁的蜀地景物更為其魂牽夢縈之所在，是幅《擺財圖》將其對故鄉故物的眷戀之情形諸筆端，為張大千有感抒懷之作。本幅蘿蔔白菜簡樸凝練，畫面層次井然，前後景營造出虛實對比。張大千於是幅上題句：「天南六月，蓋正當嚴冬，宋人詩『節物後先南北異』，今乃親歷之也。」人近暮年的畫家去國多時，而歲近新春，思鄉益切，以致魂牽夢繞，故賦詩繪圖，詩情與畫境融為一體，更將與摩詰城相鄰的城市「Suzano」譯為「蜀山落」，以慰鄉思。本作構圖飽滿、色彩鮮活，全圖用沒骨法畫白菜葉，大筆蘸淡青掃出大體，兼而配合不同濃淡程度的墨色層層暈染葉體，筆墨的濃淡使前景後景有了自然過度和銜接，使畫面富有層次感，白菜與蘿蔔，以及白菜筋絡之間巧妙留出若干水線，繁茂交叠的白菜葉繁而不失清透。

南宋 龍泉窯青釉雙魚紋折沿洗（圖片來源：東京中央拍賣）

古玩作品方面，有南宋時期的龍泉窯青釉雙魚紋折沿洗，以1,955,000港元成交。龍泉窯是宋代名窯，自三國兩晉時期至明清時期一直有營運，但在南宋最為發達，因為宋室南遷，在皇家的影響下得以快速發展。其燒製出來的作品向來以釉水肥潤、釉色青雅是為皇家貢瓷，名滿天下。但這裡出產的多以圓器、琢器為主，而釉面多數為素面無飾，所以是次的作品實為難得，而且有傳同類型的雙魚紋折沿洗器物，不論在北京故宮博物院及台北故宮均有收藏。

作品導讀：

此洗心內塑貼雙魚紋，雙魚搖鰭擺尾，紋飾清晰規整，宛如雙魚追逐遊弋於碧波之中，栩栩如生，雙魚紋飾亦有「年年有餘」及「魚水和諧」等諸多吉祥寓意，象徵家庭富足、吉祥有餘。外壁刻凸蓮瓣紋一周，圈足露胎，火石紅佈滿足底，足內滿釉。洗整體施青釉，青中微微閃藍，其色如枝頭之青梅，故「梅子青」。其釉水肥潤，瑩潤如玉，釉面光澤內斂，五彩蛤蜊光隱現，為千年傳世佳器之佐證。本器為早年流入日本之宋代龍泉精品，全器器型完整，品相完好，流傳於世近九百餘年，實屬難得，堪為傳世珍寶無疑。

清康熙 素三彩暗刻雲龍折枝三多紋盤（圖片來源：東京中央拍賣）

另外，清朝康熙年間的素三彩暗刻雲龍折枝三多紋盤就以935,869港元成交，素三彩瓷器常見於著名的景德鎮，始於明朝，大多以黃、綠、紫爲主要色彩，卻不用紅色，故此名為「素三彩」。製作方面，它在高溫燒好的素坯上繪畫圖案，再入窯低溫二次燒造而成，在康熙年間最爲盛行，因為康熙大興文治、求賢若渴，此盤又有「連中三元」之意，體現出當時開科拔士的風氣。

作品導讀：

此盤撇口，腹壁弧曲，淺腹，大圈足。胎質堅硬細膩，器內、外均施白釉，釉質光潔。盤內壁和外壁暗刻雲龍紋。龍紋穿於雲紋之間，凌空而起，張牙舞爪，神態凶猛，其鱗片顆粒可見，刻劃十分細膩，並於外壁底端暗刻變形蓮瓣紋一周作爲邊飾。龍紋上施三彩釉，以綠、黃、紫、墨等色繪折枝三多瑞果紋。三種瑞果分別為石榴、香櫞、壽桃，均為枝葉纏連，果實豐碩飽滿，石榴露出粒粒果籽，寓意多子，桃實寓意多壽，香櫞諧音「元」，與其它兩種果實構成「連中三元」之意。外壁爲雙折枝花卉紋，朵朵盛開，而葉脈以墨色塗繪。底有青花「大清康熙年製」六字雙圈雙行楷書款。

其他作品：