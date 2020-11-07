【科技】線上VR空間辦會議展覽大勢所趨？加強遊戲性與互動性增值

線上完成所有工作是一個適應新冠肺炎的新趨勢。線上營運以至其他各項活動在線舉行突然在短時間掘起，當中包括早前提及的Amazon Luxury Store。今天要為大家介紹另一個全新的線上體驗，Zoom會議大家都用過，今次卻是一個訂製的VR架構，讓我們來了解設計如何令點對點形式的線上會議變得有趣。

圖片來源：Space Popular

受疫情影響，很多活動無法如期進行，當中包括品牌活動、展覽、演講會、甚或大型音樂會等，結果不少都選擇了以Zoom或公眾直播形式進行學習與交流。近日，建築設計工作室Space Popular為一場名為Punto de inflexión的會議展覽建立了一個虛擬實體空間， 他們在9個虛擬區域中舉行不同的活動包括演講會，演講者當中有知名建築師Peter Cook和Carme Pinós。

圖片來源：Space Popular

整個環境是由西班牙巴塞隆拿的道路和建築物所啟發而成的。人們會在大廳區域中揀選自己的角色，就可以隨著按鍵導航到不同地點，例如到建築展覽的房間、在電影院空間觀賞電影、參加在大型圓形劇場舉行的演講。他們還可以與其他參與者進行交流與安排會議。

圖片來源：Space Popular

且慢，這與Online Game十分相似吧？策展人Gonzalo Herrero Delicado解釋，他認為一向的線上會議太無聊，無法讓參與者與演講者或在場的其他人進行互動，所以特意考慮有甚麼其他可能性讓人們可以進行交談和商討。而Space Popular之前有為Herrero Delicado製作過虛擬實體畫廊和裝置，所以就再度合作成就了這個充滿互動性的線上活動。但基於考慮到參加者未必熟悉VR環境，在進入區域前盡可能以簡單的形式導航。

圖片來源：Space Popular

從簡單如化妝品牌網頁中上載個人頭像試色、至Luxury Store選擇模特兒身高膚色並觀看3D穿着效果、再到這場VR活動展覽，人們為了改善所有的線上體驗，使整個過程變得愈來愈像讓小孩沉迷的線上遊戲，遊戲性與互動性，也是近年設計範疇的重心，不過大家亦心知這是因冠狀病毒而被禁制在家，發展而成的新趨勢。人類究竟會比較想出去溜溜，吸收新鮮空氣，真正接觸人和事，還是在虛擬實體環境繼續留連，製造一個又一個可控的新天地呢？或許這一切都不由得我們做決定。