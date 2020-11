【設計】BMW電能翼裝化為超級英雄　人類終可以實現極速飛行夢？

如果給你一種超能力,你會想選甚麼? 或者很多人都試過晚上做夢時在天際翱翔,突破天際、飛上高空可能是我們與生俱來的慾望。在電影中很多超級英雄都有飛天的能力,可能是超能力或者依靠裝備,最近BMW釋出一段短片介紹其最新研發的電能飛翼裝,短片拍得非常有英雄感,就如蝙蝠俠般:研發設計、訓練、測試、進行任務,在高空中的英姿實在讓人嚮往。

BMW電能翼裝令人類極速飛行不再是夢(影片截圖)

這次的翼裝是由BMW i 、designworks與奧地利機翼駕駛員Peter Salzmann共同開發的作品,並於今天(11月10日)#NEXTGen 2020中發布。翼裝具備兩個封閉式碳纖維螺旋槳,各自可以提供7.5 kW的功率輸出,在5分鐘內達到25,000 RPM的速度,而電能驅動系統就可以提高翼裝的性能,穩定地做到滑行飛行。當中的機件亦能應用於電動汽車技術領域,例如強大而輕便的驅動器以及能量存儲套件。

翼裝由BMW i 、designworks與奧地利機翼駕駛員Peter Salzmann共同開發。(影片截圖)

人類沒有與生俱來的飛翼,其實是否代表我們根本不適合飛行?在影片中飛行員Peter Salzmann駕輕就熟,在山谷之間穿梭宛如飛鳥一樣,當年萊特兄弟發明飛機得到的領悟是,關鍵的重點其實是控制。在影片中展示了首次的試飛,Peter與其他兩名飛行員坐上直升機,在奧地利的山頂出發,三人一起從3,000米的高度跳下,以超過300 km/h的速度飛行,飛越一個又一個陡峭的山頂,最後三人打開降落傘到達目的地。

成功完成測試後,他們登上品牌的汽車,螢幕上出現一句標語:「What's your reason not to change.」雖然我們沒有天生的飛翼,卻被賦予了具冒險精神的心與創作力的大腦,這飛翼一旦投產,可能並不需要有超級英雄的能力或者蝙蝠俠的財力也可以一嚐飛天的滋味,突破限制,發拓未來,才是我們人類最強的能力。