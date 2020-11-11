【科技】法國藝術家研發繪畫機械人　機械臂畫素描真的唯妙唯肖？

早幾星期前才介紹完那個以模仿藝術家風格的人工智能軟件GANksy還在籌集資金開發噴畫機械人時，就隨即聽聞到有仿畫的軟件已經能連接到機械臂上，為受繪者完成一幅肖像素描，而且還是要首次來香港舉行這場由科技帶來的藝術表演。

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這個藝術裝置是由法國藝術家Patrick Tresset所設計，他以十年時間研製繪畫機械人並在2014年正式面世。他把這場藝術裝置表演稱為「Human Study #1」，而今次在香港太古坊舉行的是由五隻機械臂能同時替座上客進行肖像素描。Tresset每次都會事先微調機械臂的設定，好使它們都擁有個人獨特的繪畫風格。

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Human Study #1整個設置就好像我們在上美術繪畫課的時候，安排學生坐在模特兒的不同角度進行寫生。機械臂透過鏡頭觀察模特兒，並運用自己設定下來的程式風格進行繪畫。然而Tresset強烈深信，機械或程式縱使可以學習，但始終欠缺中心思想，而藝術真諦亦寶貴於此。科技把他個人的藝術昇華到另一個層面，令他毋需動筆，只需要輸入程式令機械臂們進行自主繪畫。

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最後他明言道：人們看見機械的所謂「個性」，只是作為觀察者將其行為人性化而已。Tresset認為最終科技有多大能力，都是由人來操控或者給予意識，這是無法與人類匹敵。就是這些充滿技能的藝術家或設計師，利用科技製作了這些程式，為機械帶來了第一個意識，當不停不停學習以後，難保有一天它們學懂了學習，得到了第一個自主意識。這個過程，與養育孩子無異，如果大家認為這都不是短期發生，而你更需要明白，軟件是一個以永生的狀態存在的物質，更何況它是在比你我站在更高的起跑線上學習。

把話說遠了，讓我們在這個還未被科技統領之前，來欣賞這場由它帶來的藝術表演。是次Art Unchained媒體藝術展覽由三位藝術與科技業界翹楚Joanne Ooi、Lisa Botos和Jean-Lic Gustave合力策劃。由即日起至22日，入場人士均可以成為模特兒或見證人，利用20分鐘的時間，欣賞整個作品的誕生過程。