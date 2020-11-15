【De Beers】手上鑽石有Mark知道嗎？認識鑽石王國品牌四大產地

鑽石對於女孩子來說是一生人最重要的結晶品，沒有之一！這樣說的話男孩子們是否感到很大壓力呢，雖然，女生將一生托付給男生，一顆象徵永恆的鑽戒就如一個承諾，卻不必要將之當成定律，但如果有就當然開心，能夠搏得女生一笑不是男生的終身事業嗎？不過大家又知不知道，將鑽石與婚戒加上等號的是誰呢？「鑽石恆久遠，一顆永流傳」這個最成功的廣告，正是出自全球最大的鑽石王國De Beers。

圖片來源：De Beers

鑽石代表永恆，的而且確有地球上有些鑽石誕生於35億年前，堪比天上星星，換句話說，女生與其要男生摘一顆天上的星星，可能一顆鑽石更為吸引。鑽石是否稀缺？其實地心有很多，但我們不能夠到達，而且大部份的鑽石都是工業用途，加工過後重量達1克拉、又能用於珠寶用途的世上只有少於百萬分之一。

圖片來源：De Beers

有些人很怕買回來的是「衝突鑽石」，即是以不符合道德標準方式開採的產品。作為全球最大的鑽石生產商，De Beers做了一個舉動去保證每顆鑽石都是天然、未經人為加工以及符合道德標準的。品牌每顆鑽石都有防偽真品保證書，而且重量超過0.2克拉的鑽石都標上只有在高倍顯微鏡下才可見的微型De Beers Marque標誌，其中包括品牌標記與一組獨有的鑽石識別碼，並編入De Beers的鑽石註冊紀錄。除了是一個保證，也可以追蹤得到鑽石的去向，所以就算不小心遺失也有機會尋回。

盛產彩鑽的南非有一條「鑽石之路」（Diamond Route）是非洲最大的自然保護區（圖片來源：De Beers）

De Beers擁有全世界最大的鑽石礦產，當中就有四大鑽石開採地分別是南非、波札那、納米比亞與加拿大，原來在每一個產區都有其獨特的故事。例如在盛產彩鑽的南非就有一條「鑽石之路」（Diamond Route），當每一公頃土地受採礦工程影響，品牌就會規劃出六公頃土地用作自然保護區，現時約有20萬公頃，是為非洲最大規模的生態保護網。直到2018年，他們發現當地的大象數量過多，所以實行了一個「移動巨人計劃」進行首次距離最長的大象遷徙，將200頭大象以三年的時間安全送至1,700公里外的Zinave National Park。

位於Botswana的鑽礦Jwaneng Mine（圖片來源：De Beers）

另一個主要產地波札那，其鑽礦與別不同地位於沙漠之下，但它們都保存良好，而且呈現完美的八面與十二面晶體構造。世界上最大的藍鑽——Okavango Blue重41克拉，就是出產於這裡，最後透過精堪的切磨工藝成為了重20克拉的橢圓形切割鑽石。在納米比亞，這裡盛產最為堅韌的高品質鑽石，大多也呈現純淨無瑕的八面與十二面晶體構造，它們則藏於河床或海洋之中。天然鑽石在地幔中受極度高溫高壓作用而形成，可是加拿大的產區卻是冰天雪地，所以這裡出產的鑽石又被稱為「冰下火焰」，其Gahcho Kué礦區出產比例極大的高淨度鑽石，有趣的是它們被開採出來時通常會表面就有一層冰霜，也是一種優雅之美。