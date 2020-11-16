【婚戒】戀人對戒三大重點考慮　售後服務、華美設計還是性價比？

十一月永遠是婚嫁的好日子，秋高氣爽的天氣總是可以聯想到在禮堂前與身邊的摯愛跟親友舉杯的畫面。微風送爽，掀起新娘子的頭紗，她為你報以一抹最燦爛的笑容，而全場最矚目的當然是互相帶上婚戒的一刻。且慢，你們是會如何選婚戒呢？

婚戒絕對是唯一一件在這段婚姻中永垂不朽的標誌，亦是唯一值得好好花時間挑選給彼此的禮物。「鑽石恆久遠，一顆永流傳」當然只是商人販賣的伎倆。說實話，訂婚那顆更大的鑽石很多時只為求賞心悅目；反之，那對對戒才是每天還是會戴在手上的東西。它見証著你最想成為對方另一半的時刻，並時刻提醒著你是如此深愛對方。

在這個浪漫的秋季為大家盤點幾款動人心弦的結婚對戒作為參考。首先以走低調簡潔風格的百年老店Cartier作為開場，不少情侶總考慮到要為自己未來選擇一些長青款式，正正非此品牌莫屬。當中的1895系列，更是簡約款式的佼佼者，橢圓圍邊無瑕的環指、配上不同粗度，穿上誰的指頭都無比合適，優雅簡單的款式讓戒指更加耐看。如果女生略嫌欠點看頭還可以加一顆甚至三顆鑽石作為襯托。

下一家就是以訂戒和婚戒起家的I-primo，當中Dione、Reia、Varuna更是有特色。它的對戒其中一個特點就是每一款都是成雙成對的一組設計，所以對於男士而言款式的選擇亦相對較多，亦有讓對戒專屬的感覺。也許這就是日本人製作匠心獨到的手藝，亦成為近幾年香港人氣急升的婚戒品牌。

Reia是一款V字形的戒指款式，上手時有一種纖細優雅感覺（圖片來源：I-primo）

最後為大家介紹，就是Belgium Diamond巴洛克情緣系列對戒。這個款式讓筆者看得心花怒放，尤其Eloise、Silvia、Cristina、Isabella ll，相信不少女生看到這款如皇冠的戒指都不禁駐足觀看。雖然可能都會猶豫當年紀稍大，這又會否有著太花巧的感覺？但如果每天看到戒指，想到對方如公主寵自己的時刻，就立即很可以對吧。而且很多時候這些花巧的女裝對戒，男裝一方還是難免比較多細節，不過這幾款男裝似乎亦不算難駕馭。

Eloise如后冠的款式擁有連環心型圖案，配合三顆垂吊鑽石，相信會受不少女生喜愛（圖片來源：Belgium Diamond）

婚戒本不應是利用金錢來衡量的，而是在於戴上手時的舒適感，男女相方亦然。要明白對戒是你們之間第一個要磨合要直至永久的代表物，要認清楚自己和對方現在甚至未來的想法，再作慎重選擇，而不是單方的妥協或各自喜好。在選擇婚戒另一個值得留意的就是它們的售後服務，因為你會意想不到地發現自己如何容易改變了指環尺寸、或使飾品氧化變花。這些通通都是各大珠寶商會為顧客承諾令產品歷久如新，尤其對於結婚戒指。當大家都發現品牌都如此尊重這對戒指之時，您們也應當重視它代表著那顆永留存的心意。