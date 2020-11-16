【婚戒】戀人對戒三大重點考慮 售後服務、華美設計還是性價比？
/ 2020.11.16
婚戒絕對是唯一一件在這段婚姻中永垂不朽的標誌，亦是唯一值得好好花時間挑選給彼此的禮物。「鑽石恆久遠，一顆永流傳」當然只是商人販賣的伎倆。說實話，訂婚那顆更大的鑽石很多時只為求賞心悅目；反之，那對對戒才是每天還是會戴在手上的東西。它見証著你最想成為對方另一半的時刻，並時刻提醒著你是如此深愛對方。
在這個浪漫的秋季為大家盤點幾款動人心弦的結婚對戒作為參考。首先以走低調簡潔風格的百年老店Cartier作為開場，不少情侶總考慮到要為自己未來選擇一些長青款式，正正非此品牌莫屬。當中的1895系列，更是簡約款式的佼佼者，橢圓圍邊無瑕的環指、配上不同粗度，穿上誰的指頭都無比合適，優雅簡單的款式讓戒指更加耐看。如果女生略嫌欠點看頭還可以加一顆甚至三顆鑽石作為襯托。
下一家就是以訂戒和婚戒起家的I-primo，當中Dione、Reia、Varuna更是有特色。它的對戒其中一個特點就是每一款都是成雙成對的一組設計，所以對於男士而言款式的選擇亦相對較多，亦有讓對戒專屬的感覺。也許這就是日本人製作匠心獨到的手藝，亦成為近幾年香港人氣急升的婚戒品牌。
Reia是一款V字形的戒指款式，上手時有一種纖細優雅感覺（圖片來源：I-primo）
最後為大家介紹，就是Belgium Diamond巴洛克情緣系列對戒。這個款式讓筆者看得心花怒放，尤其Eloise、Silvia、Cristina、Isabella ll，相信不少女生看到這款如皇冠的戒指都不禁駐足觀看。雖然可能都會猶豫當年紀稍大，這又會否有著太花巧的感覺？但如果每天看到戒指，想到對方如公主寵自己的時刻，就立即很可以對吧。而且很多時候這些花巧的女裝對戒，男裝一方還是難免比較多細節，不過這幾款男裝似乎亦不算難駕馭。
Eloise如后冠的款式擁有連環心型圖案，配合三顆垂吊鑽石，相信會受不少女生喜愛（圖片來源：Belgium Diamond）
婚戒本不應是利用金錢來衡量的，而是在於戴上手時的舒適感，男女相方亦然。要明白對戒是你們之間第一個要磨合要直至永久的代表物，要認清楚自己和對方現在甚至未來的想法，再作慎重選擇，而不是單方的妥協或各自喜好。在選擇婚戒另一個值得留意的就是它們的售後服務，因為你會意想不到地發現自己如何容易改變了指環尺寸、或使飾品氧化變花。這些通通都是各大珠寶商會為顧客承諾令產品歷久如新，尤其對於結婚戒指。當大家都發現品牌都如此尊重這對戒指之時，您們也應當重視它代表著那顆永留存的心意。