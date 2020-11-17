【11月生日石】迷人天藍色亦有多彩配搭　象徵友情也能紓解心情

來到十一月，為大家迎來代表其月份的生日寶石——Topaz拓帕石。上次十月我們提及過生日石是用於送贈，拓帕石又再是一種擁有多種顏色的晶石，素來被人類認為具有眾多益處，能賦予自身力量、能驅除憤怒情緒、又能延年益壽，究竟這個神秘又多彩是十一月代表石又是一個怎樣的寶石呢？

圖片來源：Piaget

拓帕石主要形成於岩漿結晶分化末期，在高溫揮發其他物質下形成，是典型的氣成熱液礦物。所以它大多數形成並不是以克拉而是公斤所計算的，但係以為產量多就很便宜？並不，因為生成一種有顏色又無雜質的拓帕石絕不是大多數，不過無疑市面上由它所製成的飾品亦比較大顆。這顆主石36克拉的天空藍拓帕石（Sky Blue Topaz）為Piaget Limelight系列戒指，其售價約為30萬港元。

圖片來源：Bulgari

在中世紀埃及時期非常流行佩戴拓帕石，它的配搭性相當強，因此受大眾喜愛。它生成的顏色多變討好，尤其粉紅色和藍色，行情自然暢銷，拓帕石亦經常受知名珠寶品牌Bvlgari 配以其他不同寶石組合所運用。

無色的拓帕石市場價格最低，亦甚少使用在珠寶首飾上。然而在市場上的拓帕石分為自然拓帕石和優化改色拓帕石。所謂改色就是把無色拓帕石經過熱或輻射處理，可以將其變成藍色，令外表變得更清澈、美麗。藍色能分成不同的成色：迷霧略帶暗灰的London Blue、清澈明亮的Swiss Blue、還有似是海藍寶石的Sky blue 。Tiffany & Co. 亦有一顆藍色的18克拉的拓帕石戒指在官網有售。

Blue Topaz Butterfly Ring in Sterling Silver and 18k Rose Gold（圖片來源：Tiffany & Co.）

而自然的藍色托帕石的確存在只是極其罕有，另外還有一種被大眾稱為帝王托帕石（Imperial topaz）的自然有色晶石。它們呈現天然的紅橘、黃橘、粉紅橘、粉紅黃甚至紫色等等色彩，早在18世紀的蘇聯和巴西已經開採至礦源枯竭。直至2009年巴西有兩家公司重新開採之後才再呈現到世人面前。當中大部份是金黃色、少數呈現粉紅色、極少數是紫色，與一般常見的大克拉數不同，這類托帕石成品多數在2克拉以下。

在了解完托帕石以後，大家有沒有選擇到心頭好送給十一月誕生的摯愛呢？另外告訴大家， 托帕石同時代表著真摯的友情象徵，如果朋友收到這份具有多重意義的生日寶石，一定會十分高興，果然就能夠達到紓解心情的神奇功效。