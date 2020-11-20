【Tiffany & Co.】紐約第五大道旗艦店再擴建　五件你要知道的事

Tiffany & Co.位於美國紐約第五大道的旗艦店，是女孩子們必須要停留的地方，主要原因固之然是經典女神Audrey Hepburn於電影《Breakfast at Tiffany's》在這裡定立了跨越世紀的印象。 當每位女生都想到此一遊，以下五件事你又有否知道？

《Breakfast at Tiffany's》

1. 在Tiffany總沒有壞事發生

心情起伏是女生的專利，但哪個女生不喜歡好心情？要做到這一點不難，只要你代入《Breakfast at Tiffany’s》的場景，與Holly Golightly的心情接軌。這部1961年的經典電影的開場是極具代表性的場面，接下來的數十年也深刻地存在大家心裡，由Audrey Hepburn飾演Holly在Tiffany & Co.的櫥窗前拿著一杯咖啡與牛角包，背景旋起一首〈Moon River〉，奠定了一個每位女生一生人都要做一次的畫面。

Well, when I get it the only thing that does any good is to jump in a cab and go to Tiffany's. Calms me down right away. The quietness and the proud look of it; nothing very bad could happen to you there. If I could find a real-life place that'd make me feel like Tiffany's, then - then I'd buy some furniture and give the cat a name! Holly Golightly

《Breakfast at Tiffany’s》

2. Tiffany終於有早餐吃

Tiffany旗艦店早在1940年落成，當時是津津樂道的現代建築典範，但一直到《Breakfast at Tiffany’s》上映之後的數十年，其實那兒都從來沒有早餐吃。直到2017年，在大樓的4樓終於開設了一間咖啡廳「The Blue Box Café」，所售賣的早餐就包括了咖啡或茶，當然還有牛角包，此外還有水果、華夫餅、黑松露炒蛋或者牛油果多士等可供選擇。但自從大樓於2019年展開翻新工程後就關閉了。可是，相信女生們早就知道The Blue Box Café其實也進駐了尖沙咀，並且早已光臨了吧。

圖片來源：Tiffany & Co.

圖片來源：Tiffany & Co.

Tiffany Blue Box Café 地址：九龍尖沙咀北京道一號7-8號舖 2 樓

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3. 全球最貴租

這地方這般經典，每天也吸引到來自世界各地的女生前來打卡，不出所料這裡就是全球租金最貴的店舖之一，面積達45,500平方英尺的大樓，年租金竟然要價1.4億美元。

（圖片來源：Tiffany & Co.）

4. 「The Blue Box Café」蝕錢做

終於能夠將電影化成現實，是每位女生的夢想，不過原來Tiffany & Co.為了成人之美，這Café居然有機會是蝕錢做，但為品牌帶來的價值卻非一間Café能夠比擬的，首先是能夠為品牌帶來極大量的人流，而這間旗艦店佔上了品牌全球營業額近一成，說得上是舉足輕重，你說與Café有否關係？實在很難說得清。

（圖片來源：Tiffany & Co.）

5. 旗艦店再擴建

既然這間旗艦店如此重要，自2019年起的翻新工程也是品牌的一個大項目，據說每年都會撥加1%以上的品牌資本於此，總成本達到1.5億美元以上（但其實也是一年份的租金而已）。本來翻新工程預計在2021年完成，現在的業務移至毗鄰的東57街6號「Tiffany Flagship Next Door」。不過，剛剛品牌就釋出消息這次的翻新工程將迎來首次擴建，預計在2022年春季才竣工。這幢樓高十層的地標，將由1980年存在至今的頂層辦公空間徹底蛻變為嶄新的會議、活動和會客場所，在悠久建築的經典石灰外牆樓層之上增建現代化結構，以起伏的玻璃幕牆互相映襯，相信一定會成為今個世紀的經典地標，或者有新的女神電影會在此取景？