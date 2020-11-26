自從1837年創立至今，Tiffany & Co.已經帶來不少震撼人心的珠寶系列。不過能夠冠上藝術家名字的珠寶系列，可以說是屈指可數，甚至跨越將近兩個世紀的時間，先後只有Jean Schlumberger、Elsa Peretti、Paloma Picasso和Frank Gehry能夠獲得這樣的殊榮。今年，Tiffany & Co.再度推出Jean Schlumberger®系列，那麼究竟Jean Schlumberger為何獲得品牌如此青睞？他的背後又有怎樣的傳奇故事？

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翻開珠寶界的歷史，總會看見Jean Schlumberger的名字，亦是一個傳奇的名字。Jean Schlumberger曾經獲得「二十世紀最具天賦才華藝術家」的美譽，儘管他的父親曾經反對Jean Schlumberger成為珠寶設計師，但是叛逆的他為了追尋夢想，毅然前往巴黎尋找機會，並且遇上他的伯樂Elsa Schiaparelli。1947年，Jean Schlumberger移居紐約，並於1956年獲得Walter Hoving的邀請，擔任品牌的副總裁，開啟兩者長達三十年的的合作關係。或許，正正就是因為Walter Hoving給予Jean Schlumberger絕對的創作自由，甚至讓他能夠隨意根據自己的想法，裝潢位於Fifth Avenue旗艦店的閣樓沙龍，兩者才會併發如此精彩火花，甚至吸引Audrey Hepburn、Diana Vreeland、Elizabeth Taylor、Gloria Guinness、以及Jacqueline Kennedy等等時尚名媛的愛戴。

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宏觀Jean Schlumberger的創作生涯，「自然」可以說是最為重要的美學符號。品牌提供源源不絕的彩色寶石，賦予Jean Schlumberger能夠盡情發揮創意的環境，捕捉生命的演化過程。因此，Jean Schlumberger的作品往往都會呈現栩栩如生的動物造型，或是百花爭妍的植物美態，例如The Bird Of Paradise系列，透過描繪站於寶石的飛鳥，成為Tiffany & Co.的歷史瑰寶。自從成為品牌的副總裁，只是短短兩年時間，Jean Schlumberger已經獲得Coty American Fashion Critics’ Award，亦是首位獲得殊榮的珠寶設計師。1995年，Musée des Arts Décoratifs更加舉辦「Un Diamant dans la Ville」回顧展覽，亦是第三位能夠獲得這個榮譽的珠寶設計師。

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1961年，Audrey Hepburn佩戴Jean Schlumberger設計的珠寶系列，拍攝《Breakfast At Tiffany’s》的宣傳照片。這條項鍊的巨型黃鑽，正正就是傳奇的「The Tiffany Diamond」。時至今日，「The Tiffany Diamond」先後鑲嵌四件不同的作品當中，其中兩件更是經由Jean Schlumberger設計，而且Tiffany & Co.曾經運用The Bird Of Paradise系列作為藍本，重新鑲嵌「The Tiffany Diamond」，並於「Un Diamant dans la Ville」展出。最後一次則是2019年的時候，Lady Gaga佩戴鑲嵌「The Tiffany Diamond」的項鍊，登上Academy Award的紅地毯，足以證明Jean Schlumberger的非凡地位。

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毫無懸念，只要踏入珠寶領域，總會拜讀Jean Schlumberger的作品，就算經歷時間的洗禮，依然能夠讓人沉醉高級珠寶的華麗和典雅。這次Tiffany & Co.透過色彩斑斕的寶石，訴說他是如何發揮創意，演奏大自然的動人樂章。Jean Schlumberger®系列重現這位傳奇珠寶設計師的奇想妙想，例如運用擁有不同色調的南洋珍珠和大溪地珍珠，搭配閃爍的鑽石，塑造強烈的視覺效果，彰顯這藝術家對於顏色和材質的追求。至於經典的The Bird Of Paradise系列，則是鑲嵌超過二十六克拉的鑽石、海藍寶石和粉紅藍寶石，搭配18K黃金和鉑金材質，彰顯極致的奢華魅力。隨著Jean Schlumberger®系列巡迴展覽來臨香港，亦是感受Jean Schlumberger如何透過華麗珠寶，演繹大自然美態的最佳機會。