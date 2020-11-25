【IKEA】宜家產品一定是平貨？ 昔日名師經典設計拍賣隨時是天價
/ 2020.11.25
Verner Panton「VILBERT」（右）（圖片來源：BILLY）
首先就要說說IKEA有一位忠實粉絲，名為Harry的學生本在大學時期進行了有關於家具的題材研究，從中接觸到品牌的產品，後來甚至遠赴品牌的大本營瑞典Älmhult，在那裡收集了很多自70年代至今的產品Catalog，當中他又發現了很多歷年來品牌的經典家具，從中收藏了不少曾經聞名於世的復古作品，最後就收納在一個以品牌最經典的作品「Billy」為名的機構，即將舉行拍賣。
Niels Gammelgaard「TED NET」（圖片來源：BILLY）
「Billy」是IKEA最銷售的書架系列，它由瑞典設計師Gillis Lundgren於1979年開發，據說直至現在已經在全球售出了超過6,000萬套，由於它的普及程度非常之廣，所以甚至有人把它當為全球相對價格水平的指標「Billy bookcase index」，在最高峰的時期2009年，工廠每周可以生產13萬件。Gillis Lundgren是Billy之父，最初的草圖竟然是在餐巾紙上畫上的，其設計理念反映在其廣泛程度之上，追求在不同房子和空間大小的適用性，可以擴展的設計使之不會在市場中落伍。
除了這件經典之作，原來品牌一直以來都有與不同的設計師合作推出重量級作品，例如60年代丹麥著名設計師Verner Panton，一向的誇張風格令人覺得與IKEA的簡約截然不同，但兩者的原意都是想為刻板的生活增添樂趣， 他的「VILBERT」椅子就是為IKEA而設的經典作品。至於Niels Gammelgaard在1978年為Ikea設計的「TED NET」椅子也非常眼熟，這格網椅或者大家曾經擁有過，卻不復存在了。Harry Allen的「KILA」檯燈未必眼熟，但一看之下充滿童趣，設計前衛，想不到竟是20年前的作品了。超過100件這些經典設計師的作品，將會在11月26日在BILLY官網進行拍賣，每件由50英鎊起，說得筆者也心動了，但相信會炒至天價吧⋯⋯