【IKEA】宜家產品一定是平貨？　昔日名師經典設計拍賣隨時是天價

你家中有IKEA的產品嗎？這個瑞典品牌一直以來以實用功能與方便製作而深得大小家庭的喜愛，別以為它只是廉價的家具，卻以性價比高而見稱，而且多年來都有與著名設計師聯手構思新產品，能夠以Affordable的價錢購得設計師作品，難怪有著眾多支持者。不過，你又有否想過IKEA的家具都能拍賣？

Verner Panton「VILBERT」（右）（圖片來源：BILLY）

首先就要說說IKEA有一位忠實粉絲，名為Harry的學生本在大學時期進行了有關於家具的題材研究，從中接觸到品牌的產品，後來甚至遠赴品牌的大本營瑞典Älmhult，在那裡收集了很多自70年代至今的產品Catalog，當中他又發現了很多歷年來品牌的經典家具，從中收藏了不少曾經聞名於世的復古作品，最後就收納在一個以品牌最經典的作品「Billy」為名的機構，即將舉行拍賣。

Niels Gammelgaard「TED NET」（圖片來源：BILLY）

「Billy」是IKEA最銷售的書架系列，它由瑞典設計師Gillis Lundgren於1979年開發，據說直至現在已經在全球售出了超過6,000萬套，由於它的普及程度非常之廣，所以甚至有人把它當為全球相對價格水平的指標「Billy bookcase index」，在最高峰的時期2009年，工廠每周可以生產13萬件。Gillis Lundgren是Billy之父，最初的草圖竟然是在餐巾紙上畫上的，其設計理念反映在其廣泛程度之上，追求在不同房子和空間大小的適用性，可以擴展的設計使之不會在市場中落伍。

除了這件經典之作，原來品牌一直以來都有與不同的設計師合作推出重量級作品，例如60年代丹麥著名設計師Verner Panton，一向的誇張風格令人覺得與IKEA的簡約截然不同，但兩者的原意都是想為刻板的生活增添樂趣， 他的「VILBERT」椅子就是為IKEA而設的經典作品。至於Niels Gammelgaard在1978年為Ikea設計的「TED NET」椅子也非常眼熟，這格網椅或者大家曾經擁有過，卻不復存在了。Harry Allen的「KILA」檯燈未必眼熟，但一看之下充滿童趣，設計前衛，想不到竟是20年前的作品了。超過100件這些經典設計師的作品，將會在11月26日在BILLY官網進行拍賣，每件由50英鎊起，說得筆者也心動了，但相信會炒至天價吧⋯⋯