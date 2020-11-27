【酒店】丹麥古老建築變時尚酒店The Audo　慢調生活體驗北歐美學

北歐美學與人文文化往往以一種低調而樸實的調子滲進生活之中，讓人從日常中體會當中的簡約哲學。在丹麥哥本哈根工業區Nordhavn中的一幢古老建築中，就靜悄悄的藏著一間集精品酒店、咖啡室、共享工作間與一身的概念店，等待以充滿質感和溫度的空間來迎接到來的人。

The Audo由1918年落成的貿易行改建（The Audo）

一座於1918年落成的貿易行，隨時間見證工業港口的Nordhavn的興衰。一直到2019年，這座建築遇上了擁有40多年歷史的丹麥設計品牌Menu，以一股現代美學力量，喚醒了它的老靈魂，並貫以一個新名字－「The Audo」。

「The Audo」由MENU的創始人Bjarne Hansen構思，他希望可以將設計、生活與工作以體驗的形式融為一體，同時把世界各地志趣相投的人連接起來。而「The Audo」一詞原為拉丁文ab uno disce omnes的縮寫，其意為：一物一世界，旨在向該區最古老的建築和歷史人物致敬，同時亦代表全新空間中的無限可能性。

地下那層是讓客人休憩的公共空間，亦是酒店的大廳。（The Audo）

要為這個空間注入靈魂，Hansen就邀請到Norm Architects擔任首席建築師，及Kinfolk雜誌的聯合創始人Nathan Williams擔任該品牌形象的創意總監，可說是丹麥最強創作組合之一！

由Norm Architects領導的建築團隊合作設計，充滿十九世紀風格的建築外牆刻意被保留；與現代北歐美學色調大相徑庭的橘紅色，成了融合新舊的鮮明建築主義。以工業混凝土結構打造「The Audo」的內部空間，建築團隊把原本的隔牆敲碎，令室內非常寬闊；米白色調與當中簡約設計的藝術品帶來了充滿質感的氛圍。

地下那層是讓客人休憩的公共空間，亦是酒店的大廳。這裡的咖啡室擺滿了圖書與設計商品，非常歡迎大家邊工作邊享受咖啡；餐廳則是，融合了中東和地中海地區的傳統烹飪。要真正體驗「The Audo」的生活態度，筆者認為親身入住當中的酒店是不能錯過的一環。

這裡共有十間客房，分別有各種套房可以選擇，價錢由約3,000至7,300港元/ 晚不等。每間房間的顏色都是令人平靜的柔和冷調，米白、淡灰配襯一點泥黃和褐紅，展現著北歐的氣息。加上當中家具都是出自MENU手筆，簡約的線條與暖系用色，更有家的感覺。

整體設計而言，是一種很悠閒的北歐生活美學。（The Audo）

下次到訪丹麥時，不妨來參觀，甚至入住「The Audo」，感受一下北歐的生活美學。