男仕彩妝系列即將成為藍海市場？ 男仕化妝不只是潮流而是常規？

曾經，男仕化妝總是充滿「陰柔」和「娘炮」的貶義色彩，但是隨著近年韓國文化持續崛起，社會已經逐漸接受男仕化妝，當中James Charles、Jeffree Star、Wayne Goss、或是李佳琦甚至成為風靡全球的彩妝意見領域。那麼隨著各個彩妝品牌開始推出屬於男仕的彩妝產品，Danny Gray創立的WAR PAINT甚至獲得一百萬英鎊的投資，那麼這個男仕的彩妝市場，將會發展成為怎樣的規模？

Bobbi Brown邀請許光漢拍攝唇膏系列的廣告企劃 (圖片來源：Bobbi Brown)

1996年，Kanebo曾經邀請木村拓哉拍攝品牌的唇膏系列廣告，震撼市場。始終當年普遍的彩妝廣告還是邀請女性明星擔任代言人，因此Kanebo的舉動不但讓人感到驚訝，更加迅速掀起搶購熱潮，並且打破銷售紀錄，就連木村拓哉的廣告形象照片，都是粉絲的偷竊目標。不過至今男仕明星擔任彩妝系列的代言人已經屢見不鮮，就像許光漢塗上Bobbi Brown經典的「Cranberry」色調唇膏，再度掀起市場的熱烈討論。由此可見，不論是木村拓哉、或是許光漢，彩妝品牌都是渴望透過兩者的合作，鞏固女性粉絲的忠誠，帶動產品的銷量。當然，依賴明星「帶貨」的做法，可以說是每個進入中國市場的彩妝品牌，例如近年L’Oreal、Lancôme和Giorgio Armani分別邀請TFBOYS的王源、王俊凱和易烊千璽擔任代言人、Charlotte Tilbury邀請任嘉倫、Estée Lauder則是邀請陳坤和李現等等，而且品牌更加細分旗下的產品市場，配合各種不同的頭銜，開拓更多不同的市場。

Jean Paul Gaultier早於推出Tout Beau Tout Propre系列 (圖片來源：Jean Paul Gaultier)

儘管如此，但是對於搶佔男仕彩妝市場，Jean Paul Gaultier可以說是極具先見之明。早於2003年的時候，Jean Paul Gaultier已經推出Tout Beau Tout Propre系列，產品包括唇彩、遮瑕膏、眼線筆、以及指甲油等等。2018年，CHANEL同樣踏出讓人震驚的一步，邀請李棟旭擔任Boy de CHANEL系列的代言人，亦是品牌至今首次進軍男仕市場。當然，以往Karl Lagerfeld儘管亦有邀請男性模特兒演繹服裝系列，或是攜手Pharrell Williams推出中性的聯名系列。不過Boy de CHANEL系列則是名正言順屬於男仕的彩妝產品，當中包含眉筆、粉底液和啞光保濕潤唇膏等等。何況CHANEL選擇韓國作為首個發售Boy de CHANEL系列的國家，或多或少就是因為韓國市場對於男仕化妝的接受能力較高，作為品牌首次針對男仕消費市場推出彩妝產品，亦是意料中事。

Danny Gray創立的WAR PAINT獲得一百萬英鎊的投資 (圖片來源：WAR PAINT)

隨著各個男性彩妝意見領袖崛起，不難看見社會大眾對於男仕化妝已經不再歧視，或是認為只有男性化妝師才是合情合理。雖然Jeffree Star、Kevyn Aucoin、或是毛戈平等等，他們推出的彩妝品牌都是聚焦女性市場，但是Danny Gray反而創立的WAR PAINT，並且開宗明義「For Men」。當初Danny Gray就是因為自身的缺憾，導致缺乏自信，最後透過化妝重拾信心，亦是創立WAR PAINT的契機。當初品牌推出市場只是短短半年時間，WAR PAINT的彩妝產品已經售罄。其實早於2017年的時候，男性彩妝市場的銷售規模已經超過五百五十億美金，2023年甚至可能超過七百八十億美金。始終彩妝品牌挑選代言人的時候，已經不再採用以往的同勻模仿心理，而是透過「異性相吸」吸引女性消費，而且同時能夠藉此掀起男仕的模仿作用，同時搶佔兩個不同的市場。當然，至今男仕化妝依然只是為了增加自信、改善氣息、或是掩蓋瑕疵，並非為了改變自己的外表。或許，未來就像當年Cover Girl邀請James Charles擔任代言人的時候曾經說過，這種嘗試不會只是一種潮流，而是將會變成常規。