【珠寶】日常造型的「秘密武器」　如何以混搭珠寶彰顯獨特個性？

近年，珠寶已經不再高高在上，不再只是派對造型的點綴，而是能夠成為日常造型的「秘密武器」。當然，日常造型可以透過混搭各種不同的服裝營造層次，珠寶同樣可以運用巧妙的搭配帶來相同的效果，始終不少珠寶品牌已經開始搶佔迷你珠寶的市場，亦是珠寶界最新的潮流趨勢。

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不論是時尚界，或是珠寶界，它們紛紛提倡突破性別界限，當中BVLGARI可以說是佼佼者，並且早於1999年的時候，已經突破珠寶的性別定位，帶來B.Zero1系列。2020年，品牌再度顛覆市場，帶來充滿叛逆色彩的B.Zero1 Rock系列。BVLGARI不但透過精湛的金工技術，賦予整個系列獨特的螺旋結構，而且可以透過混搭的方式，塑造大膽前衛的個人風格，同時傳遞獨立自主的時尚態度。項鍊也好、手鐲也好、戒指也好，B.Zero1 Rock系列讓人看到叛逆的搖滾個性，訴說任何性別、種族和膚色，都是平等擁有彰顯個性的權利。

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說起Cartier的經典系列，毫無疑問就會想起Juste un Clou系列、Love系列、或是Trinity系列。不過自從品牌推出Clash de Cartier系列，強烈的搖滾魅力迅速風靡全球。整個系列運用三十年代的幾何美學作為設計靈感，巧妙融合圓形和方形的設計，藉此致敬傳統，並且透過俐落的線條顛覆傳統珠寶造型。另外，手鐲和戒指可以透過層層疊疊的佩戴方式，展現自由不羈的華麗個性，訴說嶄新的古典主義，營造剛柔並濟的和諧感覺。

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CHANEL總是予人一種高貴和優雅的格調，不過當年Coco Chanel其實憑著叛逆前瞻的膽識，打造一個名留青史的時尚帝國。1993年，經典的菱格圖案從服裝和手袋延伸，帶來高級珠寶Matelassé Perles系列。2015年，CHANEL再度譜寫菱格圖案的傳奇故事，帶來高級珠寶Coco Crush系列。自此，Coco Crush系列成為雋永的象徵，透過簡潔摩登的線條，以及各種不同的尺寸，持續創造更多的佩戴組合。何況根據近年CHANEL的廣告形象照片，同樣可以看到品牌透過珠寶的尺寸、材質、以及混搭的方式，創造更多不同的變化。

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隨著近年迷你珠寶風靡全球，Dior Joaillerie更加可以說是「始作俑者」，Mimirose系列、Mimioui系列、以及Rose des Vents系列成為品牌最為重要的三個迷你珠寶系列。當中Rose des Vents系列憑著層層疊疊的佩戴方式，以及獨特的華麗雙面造型，成為不少時尚女仕的追捧目標。2015年，創意總監Victoire de Castellane融入創辦人Christian Dior對於星象和算命的迷戀，以及畢生摯愛的八角星羅盤和玫瑰花圖騰，帶來Rose des Vents系列。其實當初Victoire de Castellane創作迷你珠寶系列，就是為了能夠滿足現代女性對於日常造型的需求，並且能夠透過她們獨特的搭配方式，塑造豐富的層次。因此，整個系列能夠保留品牌優雅的格調之餘，同時充滿鮮明的個性，象徵珠寶不再只是名媛淑女的專屬，而是更加貼近日常生活，甚至可以成為上班造型的「秘密武器」。

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自從Louis Vuitton挖角來自Tiffany & Co.的Francesca Amfitheatrof，擔任品牌的創意總監，至今Louis Vuitton確實屢次帶來讓人驚艷的珠寶系列。2020年，Francesca Amfitheatrof重新演繹承載品牌歷史底蘊的「LV」標誌，帶來充滿中性風格的LV Volt系列。Francesca Amfitheatrof解構和重組這個經典元素，藉此帶來無限的搭配方式。何況只是透過混搭的方式，能夠輕易展現一種動感的隱喻和速度的象徵，而且「LV」標誌更加化身「電流」特號，穿梭指間流動，賦予整體線條流動不滅的感官刺激，成為展現個性的不二之選。