【拍賣】日本物派代表菅木志雄重要作品上拍　如何解讀大師傑作？

日本藝術一直以來都備受關注，日本人的想法天馬行空，總是體現在很多方面，就藝術來說，日本有很多派別耐人尋味，例如即將在邦瀚斯拍賣一件來自「物派」大師菅木志雄的重要之作，估計價值有50至80萬，一看之下實在令人費解，到底該如何解讀這件昂貴的藝術品？

菅木志雄《Protrusion系列-周圍的空隙》，1990年作，估價：500,000 - 800,000港元（圖片來源：邦瀚斯）

物派（Mono-ha）是來自1960年代的日本，就這個流派的風格令人聯想到當時盛行的Minimal Art以及Post-Minimalism，但物派憑著深層次的矛盾思想而建立起獨特性。物派作品總是遊走在依存與疏離之間，「物」就是物件，但作品的概念經常又從物件中抽離，於是衍生出偶發性藝術的論述。據說物派的作品包括畫作、裝置等往往在創作過程中就流失了其原本的意念，但又有著被重製的可能性，很多作品本身只為一次性的展覽而存在，而後來所保存的卻是相片及重製品。

鐘泗濱《 馬來生活》，1973年作，估價：400,000-600,000 港元（圖片來源：邦瀚斯）

這一次物派大師菅木志雄的作品《Protrusion系列——周圍的空隙》就創作過程去探討物質中的美學本質，放棄傳統藝術的表象，所講求的是欣賞物件與空間的互相依存關係，正如作品的名字都玩味十足，空隙往往是物件與物件之間營造出來的，物件的周圍又能否稱之為空隙？邦瀚斯的專家指出作品「刻意模仿平面繪畫的矩形格式」，建構出充滿活力的環境，卻又沒有特定焦點，讓觀眾從中解放想像力，正如上段所說，作品的單獨存在可能並沒有完成其意義，觀眾的參與也是藝術過程的一部份。菅木志雄是物派運動的領軍人物，也是裝置藝術家及雕塑家，這件作品是市場出現過的最重要之作。

寵物小精靈 by OLM，比卡超和小智動畫手稿；水彩紙本，約1997-2002年作，估價：16,000-20,000港元（圖片來源：邦瀚斯）

另外，今次名為「SAVAGE LOVE」的網上拍賣，除了菅木志雄這件作品還有譽為東南亞最具影響力的畫家之一的鐘泗濱的油畫作品《馬來生活》，以中國水墨的傳統元素，例如細膩的筆觸、沉穩的色調以及清晰的線條來捕捉馬來村莊日常生活，呈現出靜謐的氛圍，估價達40至60萬。如果覺得以上兩件作品都非常「藝術」，今次其實還有寵物小精靈動畫手稿 、空山基的列印作品、KAWS潮玩以及草間彌生的滑板等，都是當紅拍賣作，各有忠粉，百貨應百客。