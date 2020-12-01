近年，各個時尚品牌積極搶佔香水市場，各式各樣的香水猶如雨後春筍。儘管琳瑯滿目，但是時尚品牌的香水系列也許未必能夠彰顯鮮明的個人風格。那麼不妨考慮小眾香水品牌，就算沒有龐大的財力和資源，但是憑著獨特的氣味，依然獲得不少明星和名媛的愛戴！

奢華的Luxury Advent Calendar，藉著拆開禮物帶來的驚喜，增添節日的歡愉 (圖片來源：Atelier Cologne)

#Atelier Cologne

2009年，Christophe Cervasel和Sylvie Ganter共同創立Atelier Cologne，運用傳統的古龍水作為靈感來源，並且融入柑橘的清新香味，帶來極具個性的香水系列。兩位創辦人熱愛周遊列國，不論是店舖裝潢，或是香水系列，總會蘊含一段情感和記憶。聖誕節即將來臨，Atelier Cologne特別推出Luxury Advent Calendar，帶來二十四款經典的香水系列、蠟燭系列、以及護手霜系列等等，藉著拆開禮物帶來的驚喜，增添節日的歡愉。

Byredo攜手合作的品牌同樣充滿個性 (圖片來源：Byredo)

#Byredo

2006年，Ben Gorham創立Byredo。短短十四年時間，Byredo憑著簡約的包裝和鮮明的個性，成為風靡全球的香水品牌，至今已經進駐紐約、倫敦、巴黎、香港、台灣和上海等等。不過創辦人Ben Gorham從來沒有任何製作香水的經驗，更加不會使用香水，直至2004年的時候遇上調香師Pierre Wulff，亦是他的香氛藝術感染Ben Gorham，間接催化Byredo的誕生。至今，Byredo每個香水系列都會擁有獨特的個性，靈感來自旅行、詩歌、或是回憶，因此就算攜手其他品牌合作推出聯名系列，亦是充滿個性，例如Acne Studios、IKEA、Off-White™、或是Oliver Peoples。隨著近年品牌陸續進軍時尚市場和傢俱市場，2020年Byredo更加推出彩妝系列，邀請Isamaya French攜手合作，透過大膽奔放的設計，顛覆彩妝市場的傳統框架。

diptyque可以說是香水界的「文青」代表 (圖片來源：diptyque)

#diptyque

若果挑選一個能夠代表「文青」的香水品牌，diptyque絕對榜上有名。1961年，Christiane Gautrot、Desmond Know、以及Yves Coueslant共同創立diptyque，跨越超過半個世紀的歷史軌跡，diptyque每款香水系列的標籤，都會融入獨特的藝術作品，因為每張標籤都是承載一段故事。diptyque的橢圓設計，源自十八世紀的胸章，環繞的文字「34 Boulevard Saint Germain」則是當年diptyque首間專門店的地址。1968年，品牌推出首個名為「L’Eau」的香水系列，不但承載六十年代的藝術氣息，更加突破性別框架，帶來沒有性別限制的香水系列。時至今日，diptyque除了香水系列外，它們的香氛蠟燭系列同樣讓人愛不釋手，詮釋法式生活的藝術。

品牌的香水系列強調製作香水的獨特體驗 (圖片來源：Le Labo)

#Le Labo

2006年，Edouard Roschi和Fabrice Penot共同創立Le Labo。品牌生於格拉斯，但是自從選擇紐約開設首間專門店，品牌迅速茁壯成長。比起其他香水品牌，Le Labo的香水系列總是充滿「缺陷」，不過亦是這個原因，賦予品牌獨特的個性。Le Labo，顧名思義就是「實驗室」，亦是象徵品牌每款香水都是經過實驗室進行手工調配，並且貼上訂製的香水標籤，註明香水成份和調配日期，藉此呈現製作香水的獨特體驗。2010年，Colette限量發售Another 13系列，成為其中一款獨家發售的聯名系列，及後更加延續Colette 19系列、Colette 25系列、以及Colette 34系列。可惜的是自從2017年Colette結束營業，只有Another 13系列歸入品牌的其中一個香水系列。始終Another 13系列已經佔據品牌百分之五十的銷售，成為品牌最為暢銷的香水系列。

Penhaligon's喜歡運用香水系列訴說英國皇室的愛恨情仇 (圖片來源：Penhaligon's)

#Penhaligon's

1870年，William Penhaligon創立Penhaligon’s。一百五十年時間過去，品牌至今仍然深深俘虜英國的皇室和貴族，並且長期持有兩個英國皇家委任認證。Penhaligon’s擅長運用黑色幽默的方式，講述英國上流社會的愛恨情仇，例如Portraits系列擁有各種不同的背景和故事，就連香水的名字都是充滿戲謔的味道，當中包括「The Revenge Of Lady Blanche」、或是「The Uncompromising Sohan」等等，並且挑選呼應香水故事的動物造型作為瓶身設計，譜寫傳奇的歷史故事。時至今日，Penhaligon's依然延續傳統，當中The Favourite系列正正就是一個關於「寵愛」的故事，源自《The Favourite》的核心人物Sarah Churchill，訴說關於英國皇室的緋聞故事。