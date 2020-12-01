元祖級瑞士軍刀　一個創健力士世界紀錄　另一個更列入國家藏館

在接近一年時間沒去外遊過的港人們，縱使在這個第四波疫情已經悄悄來臨，星期六日亦依然有不少情侶、朋友、甚至一家大小，去到不同地方紮營留宿，誓要打破旅遊禁制宿命，來個戶外Staycation。如果你都有這個決心，一把瑞士軍刀將會成為你露營時必備的囊中物。

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1891年，瑞士發明家Karl Elsener製作了多用途刀，當中僅有罐頭刀和螺絲批。直至1897年，Karl 發明了新的彈簧讓小刀更能順暢開合，才真正開始裝進比較多的工具。而且它很快就成為了瑞士軍人的常規裝備，「瑞士軍刀」這個名字亦是由此而來。

Karl 於1909年開始在萬用刀的紅色握把上刻白色十字盾牌來做商標，並以母親之名Victoria來命名這個產品。之後他的兒子Carl把品牌改成了更中性的「Victorinox」，這個長達一個世紀的品牌，就是正牌萬用刀始祖。

1995年加拿大太空人Chris Hadfield用瑞士軍刀割斷繩結（網上圖片）

你以為瑞士軍刀作用僅止砍柴、削木、開啤酒如此簡單？它的求生小工具竟協助締造了太空歷史。在1995年加拿大太空人Chris Hadfield，在太空穿梭機安全停泊在太空站之後，用盡力量都無法打開被繩結捆綁着的艙蓋，最後他利用了瑞士軍刀割斷繩結，並順利成為首位執行太空漫步的加拿大人。

Wenger創造了健力士世界紀錄的超巨型瑞士軍刀（圖片來源：Wenger）

瑞士軍刀的多用途工具，為世界所有人都覺得值得擁有一把。Victorinox的8層經典款式可收納22個工具，並由64個部份裝嵌而成。而另一品牌Wenger亦出產過一把創造了健力士世界紀錄的超巨型瑞士軍刀，共有87個工具，141個功能。瑞士軍刀亦因為設計而能被紐約現代藝術博物館和慕尼黑的國家實用藝術博物館收藏。

除了Victorinox與Wenger這兩家公司以外，還有很多其他廠商生產類似的萬用刀。但一般只有它們倆的產品才被認為是正宗的瑞士軍刀，亦一直被軍方認可使用。在2005年Wenger更被Victorinox收購，統一成為了瑞士軍刀最大的龍頭。近年Victorinox更與不同的潮流品牌聯乘，成為了炙手可熱的潮流小物件。

在市面上你起碼能看到超過一百種的相類似產品，證明其市場需求亦不計其數。但我們又為何要堅持入手這些動軋成千上萬元的經典作品？而非可能數十元就能找到的模仿者？因為瑞士軍刀最講求的是可靠的品質與功能性，甚至有機會在危難時救你一命。再者，我們總不能真的去當個軍人，入手軍刀去戶外活動時使用或者就能過一過手癮，對男士們有著莫大的魅力，不如就一步到位選擇最可靠的作品吧。