【藝術收藏】抽象風景畫感受自然流動　美國畫家Sam Friedman個展

如果閣下對生活有所要求，家中一定會收納一些藝術品，哪怕是畫作、雕塑，或者近年興起的潮流小擺設。掛畫是當中最常見的，不論是中國人還是外國人家中都喜歡掛上一些風景畫，就好似將戶外優美的景象放映到家中的牆壁上一樣，若然這些風景畫是抽象派的，又會否引起更多的想像空間？平日無事發發白日夢，看著畫作，紓解心情亦可以啟發靈感。

Sam Friedman（圖片來源：WOAW Gallery）

美國一位擅長糅合具象與抽象風格的畫家Sam Friedman，近日就在灣仔日街WOAW Gallery舉行個人畫展《FANTASY》，由於他十分喜歡位於紐約的洛克威海灘，於是他很多作品都以海灘的輪廊、自然景觀、目睹的色彩、發生的事作為開端而進行創作，就這樣看他的畫作，會感受到不同的心情起伏，例如寧靜的海邊安撫靜謐心情，落日的淒美引發起淡淡哀愁，還是從波浪的紋理中了解世界的真理。作者本身也覺得可以享受海灘所經歷的自由，就似是一個脫俗的夢般夢幻，所以展覽名字就取為「FANTASY」。

（圖片來源：WOAW Gallery）

Sam Friedman專注於美國抽象表現主義畫家的傳統，透過探索線條，色彩和顏料的應用來傳達各種情緒引發想像。畫作也帶有無限的想像空間與故事性，在沒有起承轉合的脈絡下，作品的意念變得無限，令每一位觀眾都有截然不同的想像可能，用色卻突顯出一定張力刺激思維。

（圖片來源：WOAW Gallery）

對顏色和線條獨有的觸覺，啟發自他一次在正值暴風雨的日落時刻走到去在洛克威海灘，一直發展出他著名的風格。雖然他內心渴望尋求在大自然的心境，而作品也具有大自然的元素，但是他主要表現的卻是大自然中的抽象與流動性感覺。正如老子的道家思想，每日觀天望地卻可以從自然規律中參透到自然界的內在秩序，了解世間萬物的真理，再應用到不同的方面之上。在今天這個繁囂的世界，我們的家中正需要這樣的一種啟發吧。

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