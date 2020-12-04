安縵迷｜奢華酒店集團推出香水　五個國家為靈感帶來極致感官體驗

「AMAN」是梵文「和平寧靜」的意思，中文名字譯作安縵，它同時是世界上數一數二的住宿極致。因為它自1988年於20個國家致力打造不同酒店和度假屋，務求要旅客得到煥發身心的住宿體驗。至於港人或未能短期內出門體驗安縵酒店帶來的身心靈衝擊，集團就為大家推出一連串的嗅覺體驗，讓大家重現安縵美好時光。

圖片來源：AMAN

集團在今年9月推出了養生配方品牌SVA，首個香水系列將會在線上隆重登場。香水貫徹安縵精神，各支香水連繫著各所安縵酒店，由此散發出該地的特色、以及整個風土文化，讓人感受到一種難以言喻的契合。首輪會先有五款香水，分別以泰國、印尼、意大利、摩洛哥、美國安縵酒店作為靈感所研發的。

系列中五款香水味道都較為中性，由調香師Jacques Chabert利用五十年的香水調配經驗製作而成，在沒有使用有害添加物的環保養生概念下，務求令使用者彷彿置身於一場令人響往的安縵旅程。

VAYU（圖片來源：AMAN）

以泰國安縵璞瑞為靈感的VAYU，古梵文意指風。有著陣陣戶外味道，噴灑完會幻想在度假村內白沙灘上一抹灑在微風夏日的陽光，伴隨絲絲花香讓人心曠神怡。

AYOM（圖片來源：AMAN）

印尼安縵齊和作靈感的AYOM，印尼語解庇護。帶有神秘色彩的代名詞，似是蘊藏了強大能量要在叢林間釋放。味道以草木味為主，恍如置身森林，並要帶領使用者得到最深層的滿足。

UMBR（圖片來源：AMAN）

說完個人化對外、對內的體驗，餘下三枝香水將會感受到古建築與現代城市的時間差。首先是以意大利安縵威尼斯為靈感的UMBR，在拉丁文意指影子。在16世紀宏大宮殿建築下的影子人會是一個怎麼樣的味道呢？或者就如香水中呈現的把橡樹、皮革、以及各種奢侈品與香料融會在一起，味道多重又精緻的感覺。

ZUAC（圖片來源：AMAN）

接下來以摩洛哥安縵珍納為靈感的ZUAC，衍生自柏柏爾語「混合色彩」一詞，絕對配合得到摩洛哥的彩色建築，亦是充滿色彩味道的香水，所有基調都是細碎的香料，溫暖而豐富，就似置身於馬拉喀什（Marrakech）舊城區的市場一樣，嗅到了貫穿時代的香氣。

ALTA（圖片來源：AMAN）

最後是ALTA以2021年才落成好的美國安縵紐約為靈感，在拉丁文意為崇高。一下子把大家抓回來現代的城市美景，不夜天的紐約，縱橫交錯大道彌漫著醉人的芬芳氣味，亦隱隱感受擁立都市美景帶來的大膽與浩瀚，是一個上流、高姿態的味道。這款香水亦為賓客提前揭開了安縵第二家都市酒店的面紗，更讓大家對安縵紐約引頸以待，提前好好幻想一番。

現在五款香水都可以通過安縵網上商店在線訂購，或在其度假村精品店購買。如果當中亦未能完全滿足閣下對安縵渴求，在2021年春季，品牌更再會推出另外兩款香水以緩解心中之癮，到時一定要密切留意。

希望在疫情過後，大家可以不只是拿著香水閉眼體驗安縵精神。而是親身到達其不同的酒店和度假村，進行一次深度的淨化身心靈體驗。在此之前，無論到訪過或未曾涉足的大家，都可率先用味覺去享受一趟安縵之旅，或許你都會成為一個不節不扣的「安縵迷」。