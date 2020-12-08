【形訪】專訪本地蠟燭香薰職人BeCandle　尋找適合香港的氣味生活

三不五時我們都會在周末到西貢去遊玩，或者大家都見過一家專營本地手工製作的蠟燭香薰店子「BeCandle」，有趣的是，本以為這種生活品味只有外國人會常光顧，但觀察所見不乏香港人，看來8年來BeCandle已經掌握到本地人的口味，進而設計出適合我們的作品。今回承著香港手工啤酒品牌「友」於今年聯同本土製作的匠人，為傳遞本土精神而推出一系列的聯動企劃，其中一個合作單位正正是BeCandle以及其創辦人Xavier，後者更將「友」手工啤酒融入蠟燭香薰之中，將啤酒香氣分別從味覺及嗅覺呈現。 （攝影：鄭子峰）

氣味師Xavier Tsang於意大利讀書時以及家中接觸到蠟燭、香薰等手工製作，從此念念不忘，深信氣味能記錄身邊的故事，回港後從事設計的他創立個人手作蠟燭品牌BeCandle。

啤酒與香薰，看起來似是風馬牛不相及，然而它們都有一個相當關鍵的共通點，就是氣味。香薰就不難理解，但其實啤酒最重要的元素卻是芳香，啤酒的芳香可能是酒類之中最複雜的，因為啤酒本身類別多，而且麥芽、酵母、啤酒花的種類動軋也有幾十至上百種，配搭起來可以是千變萬化。雖然品飲起來我們常說是味蕾上的享受，但實際上要品嚐出當中迷人的花果香卻是依靠嗅覺。正如Xavier所說：「蠟燭香薰的奢華之處兩於兩點，一是燒起來的情況，耐久與潔淨度，這取決於用料；另一點則是香味，也是最難的一點，例如是次與『友』合作設計的熱情果香作品，一向在外國都深受喜歡，但對於香港人而言卻未免過於濃烈，所以要微微調較得平易近人一點。」

Xavier致力找尋香港人的專屬口味

本來是產品設計師的Xavier，因為家人有用蠟燭香薰的習慣，所以對之感興趣，繼而發展自己的品牌至今八年多，當中他慢慢理解到蠟燭香薰、以至是嗅覺予人的意義。「嗅覺是一件很神祕的事，它可以勾起人們一些幾十年的記憶，有些研究指出，嗅覺記憶不會透過大腦變成文字或具象化記住，反而是由細胞本身記住其感覺，往往進入了我們的潛意識而不自知。」

「友」聯同具備本土特色的品牌，與推動本土製作的匠人合作，展開「我『友』主義」計劃。同時融合「友」及香港元素，傳遞本土精神。

是次「友」與BeCandle合作，BeCandle曾將香港各區的特色事物濃縮成六種不同香薰蠟燭，以氣味帶出屬於香港的小城故事。是次合作設計的蠟燭氣味也特意選取「友」手工啤酒中的發燒友（Pale ale）口味，喻意香港手藝的生命力源自一眾發燒友。

在香港發展自己的品牌有一定難度，Xavier指出香港的作品往往會局限於本地，而且本地也沒有相配的生產線，例如蠟燭用到的玻璃。Xavier最初也是從藝術設計的角度去發展，由做一些概念性作品及擺設，後來重點轉而挑戰蠟燭的可能性。這也是與「友」啤酒不謀而合之處，兩者都著重於留意香港人的生活習慣，找尋屬於香港人的口味。「『友』啤酒著重於物料細節，突顯工藝的細緻，其實製作蠟燭的重點亦然，用料好壞一燒就知道，最終我還是希望人們可以不奢華的價錢買到奢華的蠟燭產品。」

Xavier最初也是從藝術設計的角度去發展，由做一些概念性作品及擺設，後來重點轉而挑戰蠟燭的可能性。

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Xavier以對氣味及工藝的執著，細緻研究，至今有著不少回頭客，還專程遠赴西貢光顧，到今天蠟燭香薰始終不是香港人的習慣嗎？「本地市場的氣味大多都受國際市場的影響，但是否真正適合我們？這也影響著人們會否繼續用下去，始終找到我們的專屬口味就是出路。的確本身是外國人光顧得多，但慢慢地大家都會開始留意家居生活環境，生活節奏慢下來，特別是這段時間大家都多了時間留在家。平時可能習慣去聽去看去說，也慢慢地嘗試用其他感官去感受生活與世界，發現到生活的更多可能性。」