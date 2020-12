【聖誕節2020】聖誕節應該好好犒賞自己！如何挑選入門級別珠寶？

雖然說起高級珠寶,總會聯想它們昂貴的價錢,但是其實各個珠寶品牌,同樣推出不少入門級別的珠寶系列,而且極具特色。那麼今個聖誕節,不妨挑選一款能夠彰顯個性的珠寶,送給自己摯愛。當然,若果預算較為充裕,高級珠寶系列亦是不錯的選擇!

#BVLGARI / B.Zero1 Rock

聖誕節,總是想要一個奢侈的願望,而且「Mai Troppo」,始終誰會嫌棄美好的事物?因此,BVLGARI特別運用「Mai Troppo」作為年度口號。隨著2020年即將完結,如果想要好好犒賞自己,那麼不妨挑選一枚B.Zero1 Rock系列的戒指。始終作為品牌的經典系列,從1999年走到今天,B.Zero1 Rock系列可以說是象徵品牌的前衛叛逆精神,同時代表中性風格。若果藉此作為情侶造型的戒指,亦是不錯的選擇。當然,若果預算較為充裕,同樣可以選擇BVLGARI即將推出的Barocko系列,透過讚頌生命的美麗,藉此傳遞正面的訊息。不論是絢麗的色調、優美的造型、以及精緻的細節,呈現屬於BVLGARI的歡樂和積極,塑造巴洛克時期的藝術色彩!

#Chaumet / Bee My Love

說起Chaumet,總會想起品牌經典的Joséphine系列。儘管如此,但是自從品牌推出Bee My Love系列,短短數年時間已經迅速風靡全球,獨特的蜂巢造型讓人印象深刻,亦是象徵Napoléon Bonaparte的蜜蜂圖案,甚至獲得昆凌和宋慧喬的青睞。當然,Bee My Love系列最為特別的地方,就是能夠透過巧妙的搭配,帶來更多不同的變化,藉此彰顯鮮明的個性。

#EMPHASIS / Harmony「合」

如果想要特別一點的珠寶,也許EMPHASIS亦是不錯的選擇。例如品牌剛剛推出的Harmony「合」系列,就是運用鑽石的剪影作為設計靈感,並且融入珍珠貝母作為主要材質,透過三種不同的色調增添高貴和優雅的格調,恰如其分展現當代女性的都會魅力。除了Harmony「合」系列外,Cosmos「宇」和M「冠」系列同樣充滿大膽無畏的設計風格,展現勇於突破傳統框架的時尚態度。

#FRED / Force 10

儘管FRED擁有將近百年歷史,但是比起其他珠寶品牌,名聲卻是沒有那麼響亮。儘管如此,但是當年品牌的獵豹設計可是深深吸引Grace Kelly,至今則是透過重新演繹,變成Ombre Féline系列,呈現經典雋永的時尚風格。不過近年品牌推出的Force 10系列,則是憑著獨特的中性造型,以及屬於珠寶的細膩奢華,成功俘虜眾多明星和名媛,而且成為情侶珠寶的不二之選,而且Force 10系列的編織鏈繩,更加適合作為日常造型的點綴,讓人愛不釋手。

#Piaget / Possession

Possession系列自從推出至今,可以說是品牌最為重要的珠寶系列之一,充滿玩味風格的旋轉設計,不但賦予整個系列獨特的想像空間,更加獲得不少時尚女仕的青睞,而且隨著珠寶流暢的旋轉,讓人感受生命運的悄然轉變。另外,整個系列的多樣,亦是象徵時尚女仕的百變魔力,並且透過簡約和摩登的設計,成為日常造型的最佳點綴!