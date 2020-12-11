建築｜融創廣州大劇院落成　百鳳朝凰印上紅色絲綢設計耐人尋味？

廣州與香港有很緊密的淵源，很多舊香港元素反而可以在廣神找得到，大家都操廣東話，又有很多騎樓底，廣東美食、飲茶文化、腸粉等等數之不盡，香港人都喜歡上廣州回味一番，特別喜歡近年的文創發展，最近就有一個「融創廣州大劇院」開幕，這棟新建築披上紅紅的外衣，遠看有夠注目，早前操刀的倫敦事務所Steven Chilton Architects就推出一系列耐人尋味的視覺呈現圖，最近終於有實物看，而且紅衣之上還加入了一系列金色圖案，其靈感竟然是來自紋身？

倫敦事務所Steven Chilton Architects數個月前釋出的融創廣州大劇院視覺呈現圖：

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中國內地的禁紋令一直令紋身愛好者傷腦筋，還以為紋身是禁忌，但是最近落成的「融創廣州大劇院」由外國設計事務所操刀，是否就不需要忌諱？這個有著二千個座位的專用劇院位於廣州市花都區，原來廣州是海上絲綢之路的發源地，自漢代以來一直都是重要的藝術和貿易中心，受到這些傳統的啟發，事務所嘗試以一座建築物來傳播城市的歷史、情感和創造力，培養下一代表演藝術家，設計概念就以絲綢刺繡為靈感，再加上藝術家張鴻飛的插圖和紋身藝術為基礎。

圖片來源：Steven Chilton Architects

數千年來，絲綢作為媒介已經被不少藝術家用來繪畫和刺繡，在掛毯和衣飾等描繪自然的神話，而現在劇院上的圖案，正正就如一幅百鳳朝凰圖。事務所分析絲綢布的物理特性，通過十個輕輕彎曲的褶皺成為了劇院突出的外觀。要構成流線型的表面，就用上成千上萬個穿孔的鋁板組成，每一塊都在組裝前就印上獨一無二的圖案，可想而知建構時就如砌拼圖一樣。

圖片來源：Steven Chilton Architects

事務所指出，近年在中國的建築設計都要有轟動的體驗和視覺效果來吸引遊客和進行投資的競爭，所以這一次的圖案考慮、外觀如複雜雕刻的象牙球一樣也是為了引起人們的注意。但別以為紅金相配、傳統神話元素就是老掉牙的題材，事務所再補充這是受到委託要設計出一種能夠在城市居民的意識中體現出來的設計，其中一個重要概念是投射出強烈的視覺形象。百鳳朝凰有著美德和優雅的寓意，也象徵了領導群眾的觀念，與當地的文化思想非常配合。