有說過人類對海洋的認知大概只有5%，海洋孕育世上無數生命，如果想要了解萬物奧秘，可曾有想過能夠在變幻莫測的深海下進行觀測？現在有機會在數年內實現，因為荷蘭正要建造一個通往水底下的博物館，目的是可以在不脫離海洋底下目睹一艘在阿姆斯特丹製作的沉船。

圖片來源：ZJA

有趣的是沉船目前並不在荷蘭，但卻是由荷蘭東印度公司Dutch East India Company（VOC）於18世紀建造，總長度40米。1948年駕駛失控最後沉沒在英國Hasting海岸並被沙子吞噬至今，令船體和裡面大【建築設計】阿姆斯特丹海底博物館 博物館前身竟是沉沒船隻？【建築設計】阿姆斯特丹海底博物館 博物館前身竟是沉沒船隻？分物品都幾乎完好無缺，只有曝露在沙面的小部位上層建築被破壞。所以荷蘭博物館受VOC阿姆斯特丹船舶基金會的委託，保護其遺骸免遭任何進一步的侵蝕，就萌生把遺骸帶回到原生地並興建水中博物館的構思。

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博物館暫定選址在阿姆斯特丹沿海邊，以呼應VOC船廠所在地和該船的建造地點，並由ZJA建築工作室承辦，公告了一系列3D計設圖樣讓大眾了解其結構。博物館除了可以環型360度觀賞這個遺落多年的沉船以外，還是以闡釋荷蘭的沿岸海洋貿易歷史為目標並由VOC船廠作為核心介紹。

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雖然博物館不是以了解海洋生態為由興建，但遊客可以觀看到水考古學家對船隻進行實時挖掘。而且經過年月的洗禮以後，或許可以在遺骸觀測到海洋的生態變化：有海苔植物的生長、有小魚兒或生物聚居，這些都是在大海洋世界中的奇妙之處。雖然關於博物館內部細節很少被披露，亦可能為避免進一步侵蝕，博物館內保存船舶的水是人工淨化過注入亦不足為奇。但這個水底博物館的意念相信會啟發到不同人的心，在不久將來或能夠建立更多深海博物館讓公眾了解未知。

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這個新穎體驗的水中博物館預計會在2025年落成。由ZJA建築工作室聯同四位考古學家Jerzy Gawronski、Deloitte、Mammoet和VEKA Shipyards合作製作一個鐵盤進行打撈並航行至阿姆斯特丹海岸永久停泊成為博物館，以確保船舶遺骸在運送和設置過程中有最少的程序、並減低大部份損壞風險。